'NAŠA ĆERKICA JE PREMINULA' Drama u šabačkom porodilištu: Majka se satima mučila na porođaju, beba na kraju umrla u Beogradu

D.J. iz Šapca objavio je na društvenim mrežama da je pre nekoliko izgubio tek rođenu ćerku, jer su navodno u porodilištu u Šapcu tokom porođaja njegove supruge kasno uvideli da se beba nagutala plodove vode, i da je kasno trasnportovana za Beograd.

Naime, kako je otac objavio urađen je carski rez, ženu su navodno namučili tokom porođaja da bi na kraju posle svih muka izgubili tek rođeno dete. Sve je počelo na Božić kada je njegova supruga dobila porođajne bolove.

- Supruga i ja bismo želeli da se obratimo svim građanima Šaca za dobrobit svih nas. Naime u noći 7 .1 doveo sam suprugu na prijem u šabačko porodilište jer je osetila bolove u stomaku a termin joj je već prošao nekoliko dana. Oni su je zbrinuli i u ponedeljak uveče i u ponedeljak uveče 9.1. dobila je bolove i krenula da se otvvara. Dežurna doktorka koja ju je pregledala rekla joj je šta drami i jauče tek je jedan prst otvorena, šta će raditi kad bude otvorena 7 prstiju - počinje ispovest otac.

Kako ističe u 10 časova ujutru žena je bila spremna i porođaj je krenuo, porađala ju je doktorka kod koje su pratili celu trudnoću Danijela Zablaćanski, te da je sve bilo u najboljem redu, rekao je otac.

- Svaki test je urađen, svaki lek smo kupili koji je propisan, prenatalni test smo uradili, svega smo se pridržavali, dete nije imalo nijedan problem! Znači u 15 do 10 je bila otvorena svih 10 prstiju, beba joj se popela gore, od 10 do 11 časova oni su ženi skakali po stomaku da dete spuste dole jer u međuvremenu se dete zaglavilo u vaginalnom kanalu. Kada više nisu znali šta će biti sa ženom i detetom urađen je hitan carski rez. Meni u 15 do 12 zvoni telefon sa čestitkom da sam postao tata, da su žena i dete dobro da je bilo komplikaija i da je urađen carski rez ali su dobro i beba je dobila ocenu 9. Sve je u najboljem redu - priča otac.

Kako je dalje podvukao, žena mu je ispričala da je namučena, ali da je važno da se oporavlja i da je dete dobro.

- Dok je ona čekala da joj donesu dete, došlo je do smene i rekli joj da će joj doneti kasnije. Da bi me žena pozvala u 8 uveče i rekla da beba mora u Beograd jer su posle 8 časova od porođaja uočili da dete teže diše i snimanjem videli da ima polodove vode u plućima i hitno je trasnportovani u Tiršovu - jada se otac.

Kako je naveo dete je u Tiršovu stiglo u 11 časova, pod sumnjom na postojanje "aspiracije mekonijuma".

- Laičkim rečnikom dete koje bilo živo i zdravo za vreme trudnoće, nisu videli da se napilo plodove vode. S obziorm da je dete stiglo tako kasno naša ćerkica je preminula - podelio je tužnu vest otac.

On je dodao i da će tužiti šabačku bolnicu.

- Mi samo želimo da više nijedan roditelj ne mora da saopšti đeni ono što sam ja morao svojoj ženi juče! Bolnica u Tiršovoj podnela je tužbu protiv šabačke bolnice, a mi ćemo za 3 meseca kada stigne nalaz sa obdukcije podneti privatnu tužbu da se ovo više nijednom Šapčaninu ne dogodi - napisao je otac.

Bolnica u Šapcu se nije oglašavala.

