POZNAT I TAČAN DATUM! Evo kada će se CELA SRBIJA zabeleti - Meteorolog najavio LEDENE DANE I DEBEO MINUS!

Saznajte kakvo vreme nas čeka u detaljnoj vremenskoj prognozi za sledeću nedelju.

Danas se očekuje prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti slabu kišu,a u predelima preko 800mnv slab sneg. Posle podne i uveče razvedravanje, prvo na severozapadu regiona. Dnevni maksimum od +3 do +8 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Marka Čubrila.

U nedelju posle hladnog i magloviotg jutra u toku dana malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i malo toplije u odnosu na danas. Vetar tokom dana u okretanju na južni smer i u postepenom pojačanju. Jutarnji minimum od -3 do +3 stepena Celzijusa, a dnevni maksimum do +5 do +10, samo u predelima sa maglom oko +4 stepena Celzijusa.

– U ponedeljak će se prvi od tih ciklona velikom brzinom preko severnog Jadrana premestiti dalje ka središnjoj Evropi. Kao posledica toga u ponedeljak već ujutro na severozapadu regiona ječe pogoršanje sa kišom dok će kratkotrajno zahlađenje zavatiti krajnji severozapad Hrvatske gde osim kiše snega na kratko može bit i u nizijama, dok će nad Slovenijom biti obilnog snega, posebno preko 500mnv. Nad ostalim delom regiona toplije uz prolazno naoblačenje sa kišom. Osim severozapada Hrvatske gde će vetar biti slab, sevrni, nad ostalim delom regiona južni vetar će biti umren, a u košavskom područjui i na planinama povremeno i jak.. Najmanje kiše na istoku regiona – navodi meteorolog.

Od utorka do petka pod uticajem jakog ciklona čiji će se centar preko Jadrana sporo pomerati na jugoistok nad celim regionom promenljivo ili pretežno oblačno uz čestu pojavu kiše, dok će snega uglavnom biti samo preko 1000mnv jer će se naš deo Evrope do četvrtka uveče nalaziti u toplom sektoru ovog ciklona. Biće i vetrovito uz umeren i jak, a nad košavskim poručjem i nad planinama na udare i olujan južni i jugoistočni vetar. Duž većeg dela Jadrana jak i vrlo jak južni vetar i jugo. Dnevni maksimum iznad proseka i trebao bi se kretati od +6 do +14,a lokalno i oko +15 stepeni Celzijusa, stoji u prognozi.

U četvrtak posle podne i tokom petka će se uz premeštanje ciklona dalje na jugoistok ka nama početi spuštati sve veća količina osetno hladnijeg vazduha te postoji realna verovantnoća da kiša prvo u četvrtak uveče na severozapadu, a u petak i nad većim delom regiona pređe u sneg, dok se na jugoistoku Srbije sneg očekuje dan kasnije, 21.01. Za sada operativni proračuni imaju relativno visoke akumulacije i za nizije i to je za sada samo signal da postoji velika vetovatnoća za prvi pravi sneg u nižim predelima, objašnjava Čubrilo.

Količina snega gotovo sigurno neće biti onakva kakvu su je jutarnji proračuni predvideli ali kako i ansamble članovi daju barem oko 5cm snega u nizijama u koliko ne dođe do promena u kretanju ciklona formiranje snežnog pokrivača je moguće i u nizijama, navodi se.

Kako će temperature biti niže ali ne jako niske i kretaće od oko nule količina akumuliranog snega će zavisiti od jačine padavina, a to je nešto što će modeli tek oko srede moći kvalitetno proceniti. U petak bi se maksimum trebao kretati od -1 ponegde na severozapadu do oko +8 ponegde na jugoistoku regiona. Vetar bi okrenuto na umeren do pojačan, severozapadni.

Uticaj ciklona bi se trebao zadržati do oko 24.01. nakon čega bi usledio jačanje anticiklona uz stabilnije i suvo vreme ali i pojavu umerenih mrazeva, osebno u koliko snega bude na tlu.

Od nedelje stoji mogućnost vrlo obilnih padavina, a kako bi barem do 20.01, veliki deo tih padavina u predelima ispod 800mnv bio u obliku kiše moguć je nagli porast planinskih tokova, njihovo izlivanje pa čak i lokalne poplave ali više o toj mogućnosti sutra kada simulacije količine padavina postanu pozdanje.

Sumirano, od nedelje na čeka izuzetno aktivna atmosfera, vazdušni pritisak će biti znatno ispod normalnih vrednosti, biće tu južine, kiše,a u drugom delu nedelje trenutno postoji realna mogućnost snega i u nizijama, zaključuje Čubrilo.

