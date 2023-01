Prema informacijama AMSS na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila jutros na izlazu čekaju dva sata.

Na prelazu Šid teretnjaci se zadržavaju oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema informacijama Uprave granične policije do 15. januara produženo je radno vreme pojednih graničnim prelaza sa Mađarskom. Granični prelaz Bački Vinogradi je otvoren od 7 do 22 časa, a prelaz Bajmok od 7 do 24 časova.