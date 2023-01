Mali: Najveći EU grant za prugu od Beograda do Niša, velika zahvalnost EU

Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se u ovoj godini nastavlja sa važnim infrastrukturnim projektima za građane Srbije i da je jedan od njih izgradnja brze pruge od Beograda do Niša, i najavio za februar potpisivanje sporazuma sa EU o donaciji vrednoj 600 miliona evra.

"U februaru će biti organizovan veliki događaj, potpisivanje sporazuma sa EU. Velika zahvalnost Evropskoj komisiji, našim prijateljima iz EU. Izgradnja će početi, dodeliće nam najveću donaciju ikada, grant od preko 600 miliona evra za izgradnju pruge od Beograda do Niša. Sada će vozovi ići brzo ne samo ka severu, već i ka jugu", naveo je Mali.

On je rekao za javni servis da mi već danas imamo brzu prugu od Beograda do Novog Sada, a za dve godine biće gotovo deo od Novog Sada do mađarske granice.

"Velike stvari se događaju u Srbiji, deset autoputeva gradimo u ovom trenutku, kao i fabrike za prečiščavanje otpadnih voda i druge projekte", kazao je Mali.

Ministar je naglasio da je razvoj puteva i pruga veoma važan za sveukupni ekonomski razvoj Srbije.

"Srbija polako pokazuje koliko smo drugačiji. U uslovima najveće krize pokazujemo svoju snagu. Pratimo šta se dešava, reagujemo na vreme. Imate sve obezbeđeno za građane Srbije, uprkos izazovima sa kojima se suočavamo“, rekao je Mali. Ministar je naglasio da je današnje stanje srpskih finansija, pokazalo opravdanost reformi.

"Važno je da građani znaju da smo stabilni i da su naše finansije pokazale opravdanost reformi. Da možemo brzo da reagujemo i da, kada se dese nepredviđene situacije, kao što je kriza, da obezbedimo neophodnu podršku“, kazao je Mali i podsetio na sve pojedinačne podrške građanima, privredi, mladima tokom proteklih meseci.

Mali je naveo da su uslovi na svetskom tržištu kapitala sve teži, jer novac postaje skuplji i kamate veće, ali da se Srbija za sada snalazi i da je uspela da obezbedi aranžmane koji su daleko povoljniji, kao što je kreditni aranžman sa UAE i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). "Mi smo obezbedili dobar aranžman vredan milijardu dolara sa UAE, sa tri odsto kamate. Ako pogledate referentnu kamatnu stopu u SAD koja se kreće oko pet odsto, mi smo ispod te referentne kamate obezbedili novac“, naveo je Mali.

Mali je rekao i da se "snalazimo tako da uštedimo na svaki način, a da obezbedimo svaki dinar da naša ekonomija nesmetano funkcioniše“.