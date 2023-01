Sutra kiša, vetar, na planinama sneg

U Srbiji sutra ujutro umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama i sa snegom.

Pre podne i sredinom dana kratkotrajno razvedravanje, a vć posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje, koje će obilne padavine usloviti na zapadu Kosova i Metohije i u delu jugozapadne Srbije južno od linije Priboj - Prijepolje - Sjenica - Novi Pazar. U ostalim krajevima znatno manja količina padavina. Duvaće umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak južni i jugoistočni vetar, naročito uveče i u toku noći kada se očekuju i udari olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 8 do 16 stepeni. U Beogradu sutra toplije, ujutro oblačno s kišom. Pre podne kratkotrajno razvedravanje i slabljenje vetra, a posle podne i uveče novo naoblačenje uz kratkotrajnu kišu i ponovno jak južni i jugoistoèni vetar. Najniža temperatura oko 7 a najviša oko 16 stepeni. U Srbiji u sredu promenljivo i još toplije sa maksimalnim temperaturama i do 20 stepeni, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. U četvrtak padavinska zona izmesti će se ka istoku i jugoistoku zemlje uz pad temperature u ostalim krajevima. Vća količina padavina očekuje se na jugozapadu Srbije i na zapadu Kosova i Metohije. Južni i jugoistočni vetar od srede uveče u slabljenju, dok će u četvrtak prvo u Vojvodini, a u petak u svim krajevima biti u skretanju na severozapadni i ponovo u pojaèanju uz nagli pad temperature. U noći između četvrtka i petka (19/20.01.) na jugozapadu Srbijećee početi da pada obilan sneg. Snežne padavineće se u petak i subotu tokom dana (20 - 21.01.) proširiti na celu zemlju. Od nedelje do kraja perioda (22 - 24.01.) pretežno oblačno, povremeno sa mešovitim padavinama - kišom i snegom slabijeg intenziteta i sa maksimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni.