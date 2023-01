Prim. dr Biserka Obradović istakla je da, iako nije zvanično potvrđeno, podvarijanta koronavirusa "Kraken" zasigurno je prisutna u Srbiji.

Doktorka ističe da je za "Kraken" podvarijantu karakteristična temperatura i povraćanje koje traju samo pola, ili jedan dan.

- Dosta je toplo za januar, imali smo januare kada je bilo i do minus deset ili dvadeset... Mnogo je toplo, a to je period kada virusima odgovara da se šire. Danas su nam pune ambulante ljudi, imamo kovid, omikron virus, influence grip, i naravno veliku grupu ageno virusa - rekla je ona.

Kraken se drugačije naziva XBB1,5.

- Virus je potvrđen u Rumuniji, Sloveniji... On kratko traje, ima blage simtpome, i povraćanje koje mogu da traju pola, ili jedan dan. Jako brzo se širi, on zaobilazi naš imuni sistem, i pogađa sve ljude, čak i one koji su imali kovid nfekcije, koji su vakcinisani. Bolest može da se ponavlja i na mesec, dva dana... - objašnava Obradović.

Kako kaže, problem je što pacijenti ne dolaze da se testiraju, već odlaze na posao bolesni, i na taj način šire zarazu.

- Imamo i od simptoma jak bol u leđima, i mnogi na to ne obraćaju pažnju. Tu je i jaka glavobolja. Svi se pitaju kako će taj virus da se razlikuje od gripa influence... Grip nastaje brzo, on može da inkubira par sati, do dva dana... On je fruelntan virus, gde brzo dolazi do jako visoke temperature. Imamo i bol u očnim jabučicama. Kraken ipak nastaje postepeno. Inkubacija traje duže. Tri ili četiri dana, nastaje postepeno... - objasnila je doktorka.

Autor: