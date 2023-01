Oprez na putevima zbog poledice i magle: U zapadnim i jugozapadnim krajevima ima snega na kolovozu

I protekle noći je najviše snežnih padavina bilo u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, na kojima se i pored intenzivnog češćenja puteva zadržao sneg na kolovozu do 5 cm i zimski uslovi vožnje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Sada su padavine prestale, ali zato temperature koje su u većini krajeva ispod nultog podelјka, zaleđuju kolovoz, zbog toga proklizavanje vozila danas može biti čest uzrok sletanja sa puta, prenosi Tanjug.

Upozoravamo vozače i na maglu, dodatno smanjite brzinu preko mostova, nadvožnjaka i na prevojima.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod u 6.13, usled pada temperatura pri tlu, tokom jutra moguća lokalna pojava poledice na putu.

U nizijama i duž rečnih dolina lokalna pojava magle koja će smanjivati vidljivost od 800 do 100 m, lokalno i manje.

Kako se navodi, nakon jednodnevnog prestanka padavina koji se očekuje danas, naredne sedmice prognozira se nastavak perioda sa učestalim padavinama, koje će u ponedeljak usled porasta temperature u većem delu biti u vidu kiše, dok se od utorka ponovo povremeno očekuju i susnežica i sneg, naročito u brdsko-planinskim predelima uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Više padavina biće u ponedeljak i utorak na jugu i jugozapadu Srbije, ukupno od 15 do 25 mm za 2 dana, dok će u ostalim danima i u ostatku Srbije količina biti manja. Dnevne temperature u većini mesta od 2 do 5 °S, na jugu lokalno i do 10 °S, a samo će u ponedeljak u svim krajevima biti toplije.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja svih kategorija vozila.