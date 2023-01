PENZIONERIMA 2. FEBRUARA PO 4.000 DINARA VIŠE! Kreće isplata novih povišica: Svima po 12 odsto više, prosečna penzija ide na 33.000 na 37.000

Isplata januarskih penzija počeće 2. februara, kada će penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, a sa januarskim čekom penzionerima sleduje i povišica od 12,1 odsto, sa kojom će prosečna penzija u Srbiji iznositi oko 37.825 dinara.

Prosečna novembarska penzija, nakon uvećanja od 9 odsto, iznosi 33.742 dinara, a nakon januarskog povećanja od 12,1 odsto iznosiće oko 37.825 dinara. Novo povećanje najstariji, ukupno oko 1,7 miliona penzionera, dakle treba da očekuju u februaru.

4. februara počeće isplata na tekuće račune vojnim i poljoprivrednim penzionerima, a 6. februara korisnicima iz te dve kategorije penzionera koji primanja dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji su se opredelili da penzije primaju preko tekućih računa primanja početi da pristižu 9. februara, a ostalima 10. februara.

Imajući u vidu da rast penzija u dva navrata (novembar 2022. i januar 2023.) najstariji su dobili ukupno povećanje od oko 20 odsto.

Oni sa najmanjim primanjima od oko 10.000 dinara će mesečno dobijati 2.020 dinara više, dok će najstariji građani čije su penzije od 10 do 15 hiljada imati uvećaja primanja do 3.000 dinara. Najbrojnija grupa penzionera (njih oko 260.000 ili 15,8 odsto) koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara imaće u novčaniku od 3.000 do 4.000 dinara više.

Poljoprivredni penzioneri kojima je ček u junu prošle godine iznosio 13.274 dinara od januara će taj iznos biti veći za oko 2.680 dinara. Skoro 1.000 penzionera sa najvećim penzijama, koje po važećem zakonu iznose 155.515 dinara, dobiće i najveću povišicu, od 31.414 dinara.

Novi uslovi za penzionisanje

Od 1. januara 2023. važe nova pravila za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu u ovoj godini, podleže novim, rigoroznijim uslovima. S druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.

Tako od 1. januara dame u starosnu penziju moći sa 63 godine i 6 meseci života, umesto 63 godine i četiri meseca, koliko je potrebno da imaju za penzionisanje u prošlojgodini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti.

Promenjeni su uslovi i za prevremenu penziju. Muškarci ove godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina. Što se tiče prevremene penzije za dame, uslov je 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života.

Izračunali smo i kolika će vam biti penzija, bilo da radite za minimalac ili za 80.000 dinara.

Autor: