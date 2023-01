IZDATO NOVO UPOZORENJE ZA VOZAČE: U Srbiji su mokri kolovozi i ponegde ima raskvašenog snega, pa budite oprezni u vožnji!

Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza

U Srbiji su danas zbog padavina kolovozi mokri, a na pojedinim putevima ima i raskvašenog snega, saopštio je AMSS i apelovao na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja na naplatnim stanicama na autoputevima.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Teretna vozila na Horgošu, na izlazu, čekaju 180, a na Kelebiji 120 minuta.

Sneg će padati do nedelje

Podsetimo, u Srbiji tokom dana sa juga i istoka jače naoblačenje sa snegom, pa će sneg u četvrtak tokom večeri i noći padati u većem delu Srbije, i to slabim do umerenim intenzitetom.

- Maksimalna temperatura biće danas od 2 do 4 stepena, u Beogradu do 3 stepena, ali subjektivni osećaj biće da je mnogo hladnije, jer će duvati umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. U toku večeri vetar će biti u slabljenju i u skretanju na severoistočni - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Napominje da u nedelju tokom dana sledi slabljenje padavina, a do kraja dana i večeri i prestanak.

