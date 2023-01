SUBVENCIJE OD 2.000 EVRA ZA KUPOVINU VOZILA: Ovo su svi uslovi, evo kako do novca!

Svako ko ima staro dizel vozilo uskoro će od države moći da dobije subvenciju od oko 2.000 evra za kupovinu automobila.

Vlada Srbije je donela "Program za zaštitu vazduha" i u okviru toga su predviđene mere da se deregistruje određeni broj automobila, a to su automobili euro 1, 2 i 3. Svi oni koji poseduju te automobile i budu ih reciklirali ostvariće uslov za dobijanje subvencije za kupovinu automobila koji su euro 6 norme i izduvnih gasova, rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.

Kako se navodi u "Programu zaštite vazduha", podsticaji za nabavku ekološki čistijih vozila iznosiće 2.100 evra za kupovinu putničkog automobila, 2.500 evra za kupovinu lakih teretnih vozila i 2.900 evra za kupovinu autobusa.

To su iznosi koji su predviđeni programom a građanima je najinteresantniji iznosi predviđen za kupovinu putničkih automobila. Agencija se trenutno bavi time kako sve to povezati, kako elektronski ubrzati proceduru za građane kada dođe do realizacije ovih mera.

"Cilj je da se smanji zagađenje sklanjanjem sa ulica upravo onih automobila koji najviše zagađuju, zbog toga je ideja da se ti automobili recikliraju, a subvencija iskoristi za kupovinu drugog polovnog automobila. Znači, mera nije za kupovinu samo novih automobila, glavni uslov je da se kupi automobil euro 6 normi", objasnio je Stamatović.

Agencija za bezbednost saobraćaja će sprovoditi ovu proceduru a Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture će obezbediti sredstva.

"Sve se radi u saradnji sa Ministarstvom za saobraćaj i Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Realizacija ovog programa se očekuje početkom 2024. godine i predviđeno je da se realizuje u više godina", rekao je Stamatović.

Prosečna starost automobila oko 17,4 godine

Od polovnjaka u Srbiju se najviše uvoze dizelaši. Tako je i 2020. i 2021. godine uvezeno po više od 100.000 dizel vozila, a u prošloj godini više od 80.000.

"Samo tokom prošle godine je uvezeno 165.000 automobila u Srbiju, a prosečna starost automobila koji se voze je oko 17,4 godine, i to je ono što treba da rešavamo. Želimo da na ulicama budu mlađi i tehnički ispravni automobili. Na prvom mestu je bezbednost svih učesnika u saobraćaju", istakao je Stamatović.

U prvom ciklusu trebalo bi da se zanovi oko 140.000 automobila a toliko automobila bi trebalo da bude i reciklirano.

Srbija je jedina država u regionu u kojoj je i dalje dozvoljen uvoz automobila koji ispunjavaju Euro 3 normu, dok je u ostalim zemljama ekološka norma Euro 5 motor.

"Programom je predviđeno da se od 2024. godine standard podigne prvo na euro 5 normu, a potom i na euro 6", rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.

