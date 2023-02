PREŽIVELA DVE GODINE PAKLA: Žena pomodrela zbog pogrešnog leka - LEKARI MISLILI DA JE SILOVANA

Posle dve godine agonije, otkako su Anđi Kezmić (73) iz Rume u jednoj privatnoj apoteci dali pogrešan lek, ova žena kaže da do kraja života neće zaboraviti kroz šta je prošla. Uspela je da se vrati među žive, ali ne i da krivce izvede na sud.

Umesto "aminofilina" koji je trebalo da pije zbog astme, apotekar joj je izdao "acenokumarol", koji sprečava zgrušavanje krvi u terapiji duboke venske tromboze. Od toga je nesrećna žena postala toliko modra, da je doktorka kod koje je otišla na pregled, pomislila da je silovana.

Sa apotekom gde se dogodila greška Anđa se jedva nagodila za odštetu, koja joj još nije isplaćena, iako je, kako kaže, to moralo da bude učinjeno do kraja prošle godine! Čak i kada dobije novac, njoj ni to ne može biti uteha kada zna da je apotekar koji joj je dao pogrešan lek, ponovo vraćen na isti posao.

Anđa je astmatičar i godinama se bori protiv ove bolesti, jedno vreme joj je lekar propisao lek "aminofilin", koji je upravo za bolesnike ovog tipa. Ćerki je dala svoju zdravstvenu knjižicu i ona je otišla u apoteku da podigne terapiju.

- Apotekar je uzeo knjižicu, ukucao u kompjuter, video šta mama koristi, okrenuo se, sa rafa uzeo lek i dao mi. Donela sam joj i narednih dana mama počinje da ga pije - priseća se Anđina ćerka Snežana Mladenović.

Posle nekoliko dana Anđa je počela da modri po rukama, nogama i telu, da bi modrice postajale sve veće i veće. Tek kada je nesrećna žena ginekološki prokrvavila, rešila je da potraži pomoć lekara.

- Odem kod moje doktorke, pogledala me, sva u čudu i kaže: "Pa vi ste silovani". Ja joj na to velim, jesam stara ali sam normalna, sećanje me dobro služi. Pošalje me na ultrazvuk, vide sve je u redu i upute me u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici - priča Anđa.

Iako kaže da joj je mučno i samo sećanje na sve što se dogodilo, priseća se da su u bolnici počeli da joj rade analize, pitali je koje lekove koristi... Tek kada je ćerka donela kutiju leka, umesto "aminofilina" koji je trebalo da pije, primećeno je da joj je apotekar dao "acenokumarol", koji sprečava zgrušavanje krvi u terapiji duboke venske tromboze.

- Šta dalje da pričam, u bolnici su mi davali krv, jedva sam se ja izvukla, ne ponovilo se. A najveći šok mi je bio, dok sam ležala u sobi medicinska sestra donosi mi telefon kaže neko me traži. Kad ono neko iz te apoteke od šefova, izvinjavaju mi se, govori kako su otpustili tog apotekara. Tada sam se još više potresla, borim se za život a ti mi pričaš kako si nekome dao otkaz i to je to - kivno naglašava Anđa dodajući da posle ovoga lekove podiže samo u državnoj apoteci.

Nije primetio razliku u pakovanju

Kao "opravdanje" Anđi su iz te apoteke rekli da su ova dva leka stajala jedan pored drugog na rafu. Apotekar koji je izdavao terapiju navodno u tom momentu nije primetio razliku.

