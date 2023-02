OBRT NA TRŽIŠTU POLOVNJAKA! Cena u 2022. pala, u Srbiji prodaja najniža u poslednje 4 godine

Nakon dve godine nestabilnosti i poskupljenja na tržištu polovnjaka nazire se mogućnost pada cena i stabilizacije. Prema podacima sa svetskih tržišta vrednost ovih vozila tokom prošle godine pala je 14 odsto, a u ovoj godini se očekuje njen pad za dodatnih 4 .

Glavni razlog hlađenja tržišta polovnja jeste strah na najvećem tržištu u Americi. Amerikanci sve manja kupuju automobile iz straha od globalne krize, recesije, kao i povećanja kamatnih stopa na kredite.

Sudeći prema procenama investicione banke JP Morgan, cene novih i polovnih automobila u toku ove godine trebalo bi da budu nešto niže. JP Morgan očekuje da bi problemi u snabdevanju sirovinama i delovima u auto industriji sada mogli da budu blaži - da bi tržište poluprovodnika moglo relativno da se stabilizuje, a to bi značilo i veću i bržu proizvodnju, a samim tim i ujednačavanje ponude i tražnje. Takav trend, tvrde, mogao bi dovesti i do niže cene automobila.

Prema podacima godišnje analize sajta za oglašavanje polovnih automobila, Polovniautomobili, u 2022. godini je prodato preko 130.000 polovnjaka, ali je ova brojka ubedljivo najmanja u poslednje 4 godine.

Prodaja ovih automobila iz uvoza pala je za 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a čak je pala i za 8 odsto u odnosu na 2020. godinu.

Najveći udeo u kupljenim polovnjacima u 2022. su imali dizelaši, čak 65 odsto, dok je 31 odsto prodatih vozila na benzin.

Šta kažu stručnjaci?

Domaći stručnjaci smatraju da se pad cena neće desiti tako brzo. Ako se i desi, procenu su da će to biti krajem ove godine, ili eventualno početkom sledeće godine.

Aleksandra Graovac, generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova ranije je rekla za "Blic Biznis" da je sada teško oceniti hoće li polovnjaci i novi automobili u ovoj godini pojeftiniti, ali i da je činjenica da bi manje problema na globalnom auto tržištu dovelo i do stabilizacije.

- Kada su novi automobili u pitanju, pre bih rekla da će doći do stabilizacije u ceni imajući u vidu prethodni rast i to krajem ove godine, ne tokom. Što se tiče polovnjaka, moguće je da ćemo u međuvremenu videti pad cene, ali treba reći da je to jako teško sa sigurnošću tvrditi. Činjenica je da je, dokle god traje nestašica delova i dok traju turbulencije na globalnom auto tržištu, pad cene teško očekivati - kaže Graovac za "Blic Biznis" i dodaje:

Nekoliko udara na cenu

Cena "polovnjaka" je počela da raste još početkom prošle godine. Prvo su skočile desetak odsto, kao posledica pandemije i posledičnog pada potražnje, a onda drastičnije tokom leta. Početkom prošle godine nabavka pojedinih modela je uveliko bila skuplja za 20 do 30 odsto.

Trend se na tržištu polovnih automobila dodatno zahuktao ove godine sa pojavom informacija da će pored pandemijskog, doći i nekoliko poskupljenja prouzrokovanih drugim faktorima, kao što su izmene zakona u Nemačkoj, te nestašica čipova na globalnom tržištu. Praktično automobili koji koštaju oko 7.000 evra, kada se sve sabere, poskupeli su skoro 4.000 evra.

U međuvremenu je potražnja porasla i zbog toga što su neki novi automobili imali isporuke od godinu dana, što polovne čini privlačnijim.

Za starog dizelaša od države 2.100 evra

Građani koji odluče da nabave novije vozilo, za Euro 6 motorom, moći će da dobiju subvenciju od države, i to 2.100 evra za kupovinu putničkog automobila, 2.500 evra za za kupovinu lakih kamiona, koji ne prelaze 12 tona, i 2.900 evra za kupovinu autobusa, izajvio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture Goran Vesić.

Vesić je rekao da je taj program posebno značajan, jer treba da dovede do smanjenja zagađenja vazduha. Realizacija će početi 2024. godine i program će trajati dve godine.

