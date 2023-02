TEMPERATURA U SRBIJI PADA DO - 20 STEPENI! Evo u kojom delovima zemlje bi bilo najhladinije

Uskoro se očekuje još jedan pad temperature.

Narednih nekoliko dana preko nas će se nastaviti stujanje relativno hladnog i uglavnom suvog vazduha.Preovlađivaće sunčano i hladno, a slabog snega danas može biti ponedge nad planinskim delom regiona. Dok bi u sredu nešto malo više vlage u atmosferi moglo usloviti nešto češću povu slabog snega, najčšće u vidu provejavanja, prvo nad istočnim, a kasnije u sredu i nad središnjim i zapadnim predalima. Neće biti promene visine snežnog pokrivača i u predelima gde ga nema ne treba očekivati njegovo formiranje.

Do srede će biti jakih jutarnjih mrazeva koji će se u nizijama kretati do -11 do -3, a na planinama od -16 do -10, lokalno i oko -20 stepeni Celziusa. Dnevni maksimumi uz dosta sunnca ne tako jako niski u u nizijama uglavnom do 0 do +4, a preko 500mnv mraz tokom celog dana. Sredinom nedelje bi jutarnji mraz malo oslabio zbog više oblaka, ali bi u drugom delu ponovo bio malo jači. Ipak posle srede bi u nizijama mrazevi bili od -8 do -1, a na planinama od -13 do -6 stepeni Celzijusa. Vetra u sredu slab istočni i severoistočni.

Od naredog vikenda sledi promena sinoptike sa kojom se aktualean hladan talas završava. Polje anticiklona će se pozicionirati jugozapadno i zapadno do nas i to će preko periferije tog sistema ka nama usloviti prodor toplijeg i malo vlažnog vazduha te se za naredni vikedni uz prolazno naoblačenje i slabe padavine očekuje i otopljenje tako da će se dnevni makismumi u narednu nedelju verovatno kretati od +3 do +11 steepeni Celzijusa i samo će na višim planinama imati zimske vrednosti.

Za sada sve do oko 22.02. nema signala za bilo kakvo novo, konkretnije, zahlađenje tako da je sve izvesnije da je obo poslednje ovako, jače, zahlađenje u ovoj toploj zimi. Signal za zagrevanje stratosfere i znatno slabljenej zapadnih vetrova psole 16.02. i dalje stoji ali sve će se to dešavati u stratosferi i trebaće vremena (možda i nedelju dana) da se javi reakcije troposfere. To znači da bi smo krajem ove meteorološke zime i početkom meterološkog proleća mogli imati zahlađeneje, pa čak i snežne padavine ali se će to zavisiti od trenutnog stanja sinoptike.

Teško je za očekivati da će neka velika hladnoća tada stići do nas, nije nemoguće ali kod ovako blagih zima te se retko dešava. Znam da je bilo par martova koji su doneli i ozbilnije mrazeve ali je bio neuporedivo veći broj martova koji su doneli rano proleće tako da treba biti realan i ne forsirati hladne opcije u momentu kada one nisu realne. Snega bi svakako moglo biti, uz dobar položaj ciklona i obilnijeg ali ozbiljan, dugotrajan, sneg uz mraz je jako teško moguć, posebno u nizijama i na primorju.

Naredni dani donose još malo zimskog vremena, ponegde možda i malo snega, a od narednog vikenda stiže otopljenje.

Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite države prognostičke zavode.

