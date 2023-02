'OSTAVLJENO DETE U KOLIMA MOGLO JE DA SE UMRE OD SMRZAVANJA' Doktorka Biserka Obradović: Nemaju razvijen centar za termoregulaciju

Na jednoj društvenoj mreži, osvanuo je snimak iz Beograda koji je mnoge ostavio bez teksta.

"U ovom gradu, čudne se stvari dešavaju!" samo je jedan od komentara na objavljenu vest i snimak na kom se vidi dete koje samo spava u praznom automobilu, usred noći na debelom minusu.

Doktorka Biserka Obradović govorila je o opasnosti kojoj je ovo dete bilo izloženo.

- Vrlo je opasno ostavljati decu u automobilu. Kod nas je najopasnije jer se često dešava krađa automobila, da pauk odnese auto, ali na ovoj hladnoći se vrlo brzo izjednačava spoljna temperatura sa onom u automobilu. Veliki vroj dece u svetu nastrada jer su zaboravljena u automobilu. Od 1998. je u SAD oko 900 dece stradalo zbog ovoga. Leti ih je najgore ostavljati. Ako je dete ispod dve godine nema razvijen centar za termoregulaciju. Naš organizam kad je hladno skuolja krvne sudove i čuva temperaturu, utoliko je opasnije ostavljati ih zimi - kaže dr Obradović.

Dodala je i par korisnih saveta za sve one koji voze decu u kolima.

- Apelujem na ljude koji voze decu, da im nikako ne stavljaju šalove jer prilikom sudara može doći do povrede vratne kičme. Dete treba biti obučeno slojevito, samo sloj više od onog kako je obučeno u vrtiću.

Doktorka je posavetovala i podrasle osobe kako da se ponašaju tokom vožnje u zimskim danima.- Prvo, zdrav način života, redovna fizička aktivnost, dobar san i slojevito oblačenje. Ljudi koji se vote gradskim prevozom, uđu u topao autobus, gde može doći do toplotnog udara sa sve onom garderobom koju nose. Može doći čak i do besvesnog stanja jer mozak ne dobija dovoljno kiseonika. Kad uđemo u autobus, skinite kapu i rukavice, ako je moguće i kaput ili jaknu. Najgore je da znojavi izađemo na minus. Bitno je unositi dosta tečnosti jer se u suprotnom krv zgušnjava i to dovodi do infarkta srca ili mozga.