U Novom Sadu otvoreno sedište Udruženja veterana 'Košare'

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, zajedno sa ministrom odbrane i potpredsednikom Vlade Republike Srbije Milošem Vučevićem, prisustvovao je otvaranju sedišta koje se nalazi na Bulevaru Mihajla Pupina br.19 u Novom Sadu.

Gradonačelnik Novog Sada rekao je da se bitka na Košarama, koja je u ranijem periodu bila nepravedno zapostavljena, sada redovno obeležava, kao herojski podvig koji je zadužio celu Srbiju i da su se veterani sa Košara, hrabro i požrtvovano borili za bolji život svih građana Srbije.

- Najmanje što mi danas možemo da uradimo jeste da se potrudimo i uložimo napor da stvorimo prilike i mogućnosti za bolji život njih i njihovih porodica. To je naša obaveza i moralna dužnost. Podrška Udruženju veterana sa Košara ni u budućnosti neće izostati, jer Novi Sad i Srbija od 2012. godine ne zaboravljaju svoje junake. Današnje otvaranje prostorija Udruženja predstavlja samo malu zahvalnosti za sve one koji su za svoj narod časno nosili uniformu i podneli veliku žrtvu – dodao je Milan Đurić.

Kako je saopšteno doprinos za sve ono što su učinili je inicijativa koju će podneti Grad Novi Sad da ulica u našem Gradu i jedna nova osnovna škola dobiju naziv po bici sa Košara i junacima koji su bili deo ove velike borbe za našu zemlju.

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević naglasio je da je podrška Udruženju jedan prirodan i pristojan proces da kažemo hvala ljudima koji su se borili za sve nas.

- Drago mi je da je u centru Novog Sada otvoren ovaj reprezentativni prostor koji će pre svega odisati slogom i jedinstvom, i da će imati jedan potpuno otvoreni koncept gde će nove generacije, koje ne treba nikada da dožive to što su učesnici Košara doživeli, da razumeju šta se to desilo i zašto se to dešavalo. Hvala gradonačelniku Đuriću i Gradu Novom Sadu na svemu što su uradili za ovo Udruženje, i verujem da će ove prostorije odisati energijom ljudi koji će ih posećivati – rekao je Vučević.

Tom prilikom, predsednik Udruženja veterana „Košare“ Ivan Antić zahvalio se i istakao da su neki od ciljeva Udruženja prikupljanje i raspoređivanje novčanih sredstava od donatora i drugih za borce sa Košara i ratne vojne invalide kao i za članove njihovih porodica, organizacija stručnih skupova, savetovanje i pružanje pravne pomoći za borce sa Košara i ratne vojne invalide, negovanje tradicije svih jedinica učesnica bitke na Košarama, kao i razvijanje saradnje sa državnim organima, organizacijama, institucijama, udruženjima i savezima i drugo.