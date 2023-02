Završeni radovi u Partizanskoj ulici u Novom Sadu: Novi podvožnjak za modernu prugu

"Radovi u Novom Sadu veoma su zahtevni, a novi podvožnjak građen je zato što stari nije zadovoljavao potrebe brze pruge", rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem obišao je deo Partizanske ulice u ovom gradu, gde su u zoni podvožnjaka koji je građen za izgradnju brze pruge Novi Sad – Subotica – Kelebija završeni radovi, a ulica je ponovo otvorena za saobraćaj.

Izrazivši zadovoljstvo zbog završetka radova na podvožnjaku, gradonačelnik Đurić se zahvalio predsedniku, Vladi, ministru Vesiću i radnicima na posvećenosti i angažovanju, ističući da je investicija izgradnje pruge jedna od najvažnijih u istoriji Srbije i Novog Sada, te da predstavlja najveći i najznačajniji infrastrukturni projekat u ovom delu Evrope.

- Radovi u Novom Sadu veoma su zahtevni, a novi podvožnjak građen je zato što stari nije zadovoljavao potrebe brze pruge. Partizanska ulica koja faktički prolazi ispod podvožnjaka, jedna je od najfrekventnijih u Novom Sadu, te smo se i mi suočili sa velikim izazovom da, od maja prošle godine, organizujemo saobraćaj. Otvaranje ulice je od velike važnosti za protočnost saobraćaja u Novom Sadu – izjavio je Milan Đurić.

On je objasnio da je u okviru radova na tom delu Partizanske ulice rešen i decenijski problem odvođenja atmosferskih voda, te da se ispod ovog nadvožnjaka više neće skupljati vode nakon većih kiša.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je objasnio da će pešačka i biciklistička staza u Partizanskoj ulici biti završene do kraja meseca, a da se završetak izgradnje brze pruge od Novog Sada do Subotice očekuje do kraja 2024. godine.

- Voz na ovoj pruzi voziće do Budimpešte i ja sam juče sa mađarskim ministrom transporta razgovarao na temu otvaranja graničnih prelaza na železničkim stanicama u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti kako bi putnicima bile olakšane procedure - izjavio je ministar Vesić i najavio potpisivanje Ugovora za izgradnju auto puta Beograd – Zrenjanin -Novi Sad, početkom sledeće godine.