Endokrinolog dr Jelica Bjekić Macut kaže za Pink da je problem insulinske rezistencije upravo vezan za insulin, koji luči gušterača, gde kod pojedinih pacijenata on ''ne radi dobro'', odnosno, ne dozvoljava glukozi da ulazi u organizam.

Kako kaže, nakon toga, registruje se hiperinsulimenija, odnosno, visok nivo insulina u krvi. On deluje na jetru i blokira je da napravi protein SHBG protein koji nam je neophodan da vezuje testosteron u cirkulaciju.

- Kada je on u manjku, imamo višak testosterona, pa imamo pojavu akni, malja, neregularnih ciklusa. Visok insulin deluje i na ćelije jajnika. Tu hipofiza pokušava da se usprotivi, i dolazi do problema - navodi endokrinolog.

Kako je dodala, sindrom policističnih ovarijuma je najčešći oblik insulinske rezistencije.

- Od 9 do 25 odsto žena u svetu ima ovaj sindrom. Povezan je sa gojaznošču. Genetika je takođe bitna, ako neko ima dijabetes, to se smatra da je to i jedna od prvih faza insulinske rezistencije - priča Macut, pa dodaje:

- Lečenje nije jednostavno, dijagnoza mora biti tačno postavljena, koji je sistem, koji je hormon... Jedan od prvih saveta je lečenje i fizička aktivnost. Pojedine pacijentkinje se leče na svoju ruku što je pogrešno - navodi ona, savetujući da je odlazak kod endokrinologa najbolja moguća solucija.

