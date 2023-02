PEŠACI, PAŽNJA! Saobraćajci od jutros u Novom Sadu pišu prijave za nemarno prelaženje ulice, kazne od 3.000 do 20.000 dinara

Pripadnici saobraćajne policije od jutros se nalaze na uglu Bulevara cara Lazara i Bulevara Oslobođenja (kod TC Promenada) gde kontrolišu pešake i u skladu sa propisima kažnjavaju one koji nemarno prelaze ulicu.

Kako je prethodno regulisano zakonom, kaznu će platiti osobe koje prelaze van pešačkog prelaza, na crveno svetlo, koji koriste slušalice u toku prelaska ulice, mobilni telefon itd.

Prema Zakonu o saobraćaju, prelazak na crveno košta 5. 000 dinara, a ukoliko prelazite u prisustvu maloletnog deteta kazna je od 15.000 do 30.000 dinara. Za slušalice u ušima na pešačkom prelazu plaća se 3.000, a ako je prisutno dete do 12 godina, od 6.000 do 20.000 dinara.

Prelazak van pešačkog prelaza je 5.000 dinara, a ako vodite dete, kazna naraste od 6.000, pa do 20.000 dinara.Korišćenje mobilnog telefona na pešačkom prelazu košta 3.000 dinara, a ukoliko je sa vama dete kazna iznosi od 6.000 do 12.000 dinara.