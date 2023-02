MNOGIMA SE OVO NEĆE SVIDETI: U ovom delu Srbije pašće i do 30 CENTIMETARA SNEGA

Vikend pred nama donosi nam jače pogoršanje vremena. Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a potom će jače zahlađenje doneti drastičan pad temperature i obilniji sneg. Na pojedinim lokacijama očekuje se i 30 centimetara snega. Najveća visina snežnog pokrivača očekuje se na zapadu Srbije.

U Srbiji još danas uglavnom suvo, ali oblačno, ponegde sa slabom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19 stepeni, u Beogradu do 16.

Već u subotu ujutro na severu Srbije jače naoblačenje sa kišom. Ovo pogoršanje vremena širiće se tokom dana i na ostale predele Srbije, a biće uslovljeno hladnim frontom. Prodor hladnog fronta doneće kišu, ponegde i pljuskove sa grmljavinom.

Obilnije padavine očekuju se na severu i na zapadu Srbije, a naročito tokom večeri i noći na području Srema, Mačve, Podrinja, centralne i zapadne Srbije. U ovim predelima palo bi preko 20 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 30, a obilnije padavine neće zaobići ni Beograd, jer se i u glavnom gradu očekuje preko 20 milimetara kiše po kvadratnom metru. Jedino suvo tokom celog dana očekuje se na jugu Srbije.

Tokom većeg dela subote u Srbiji će duvati umeren jugozapadni vetar, koji će na jugu Srbije i na planinama biti jak, a jugozapadno strujanje biće i dalje odgovorno za priliv tople vazdušne mase. Ipak, hladni front doneće tokom dana sa severa prodor osetno hladnije vazdušne mase i očekuje se drastičan pad temperature na severu i na zapadu Srbije, a u tim predelima tokom večeri i noći kiša će preći u vlažan sneg. Vetar 'e biti u skretanju na severozapadni, a pri prodoru hladnog fronta vetar će na udare prolazno biti i veoma jak, ponegde i sa olujnim udarima, pa je neophodan oprez.

U nedelju će na severu i na zapadu Srbije, u Beogradu i na planinama biće oblačno i osetno hladnije sa susnežicom i snegom, dok se na jugu i jugoistoku očekuje i dalje toplo sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U predelima sa snegom, on će biti veoma mokar i težak. Tokom večeri i noći obilniji sneg očekuje se na potezu od jugozapadne preko centralne Srbije do severoistoka, a u centralnim predelima sneg bi povremeno smenivala obilnija kiša. Do ponedeljka ujutro u ovim predelima očekuje se preko 20 centimetara snega, lokalno na pojedinim lokacijama zapadne Srbije i do 30, dok se u ostalim predelima Srbije očekuje od 5 do 15 centimetara snega. Na području Beograda očekuje se od 10 do 20 centimetara snega i on će dosta varirati od delova grada, pri čemu će ga najviše biti u višim predelima grada i na južnom i istočnom obodu.

Dakle, snežni pokrivač će se najviše formirati u predelima zapadne i jugozapadne Srbije, u Podrinju, u Kolubarskom okrugu, ali i u delovima Srema, Mačve, šireg područja Beograda, u delovima centralne Srbije i na višim planinama.

Maksimalna temperatura u subotu biće od osam stepeni na severu Vojvodine do 16 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14. Na severu Srbije i u Beogradu najtopliji deo dana biće jutro i pre podne, jer posle podne sledi drastičan pad temperature vazduha.

U nedelju se očekuje ogromna temperaturna razlika, jer će veći deo Srbije biti u hladnom sektoru, dok će jug i jugoistok biti u toplom. Maksimalna temperatura biće od nula stepeni na severu i na zapadu Srbije do 18 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije, krajem dana i u tim predelima u padu. Maksimalna temperatura u Beogradu biće do dva stepena.

Kako će i pored pada temperature, one ostatai oko ili koji stepen iznad nule, sneg će biti veoma mokar. Zbog veće količine će se zadržavati i formirati, ali će se brzo i otapati, jer i temperatura podloge neće biti u "minusu".

Zbog očekivanih snežnih padavina, na put ne treba kretati bez zimske opreme. Putevi će zbog padavina biti veoma mokri i klizavi, uz veće zadržavanje vode, a u predelima sa snegom na putevima se očekuje ugažen sneg, pa će kolovozi biti dodatno klizavi.

Sneg će padati u u ponedeljak ujutro i tada bi dostigao najveću visinu. Tokom dana sledi slabljenje i postepeni prestanak padavina. Od utorka manje otopljenje, tako da će u sredu padavine u Srbiji biti u obliku kiše, a sneg se očekuje u brdsko-planinskim predelima i ponegde u nižim predelima na jugu i na zapadu. Snežni pokrivač naglo će se topiti u nižim predelima, ali će ga u planinskim predelima biti u više nego dovoljnim količinama.

