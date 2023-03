OTVOREN KONKURS ZA PRIJEM CIVILA U VOJSKU SRBIJE: Evo koliko je mesta u Gardi i koliko će trajati kurs

Javni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu podoficira i civilnih lica objavljeni su na veb-sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u magazinu “Odbrana”.

Konkursima je obuhvaćeno 198 radnih mesta za podoficire u više jedinica Vojske Srbije i 18 radnih mesta za civilna lica u Gardi, piše u saopštenju Ministarstva odbrane.

Na konkurs za podoficire mogu se javiti državljani Republike Srbije koji imaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i nisu stariji od 35 godina, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem. Izabrani kandidati će biti upućeni na Kurs za podoficire u trajanju od devet meseci, čijim uspešnim završetkom stiču uslov za unapređenje u čin vodnika i prijem u profesionalnu vojnu službu.

Opšti i posebni uslovi za prijem, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima mogu se pogledati na sledećim linkovima:

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Gardu u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije.

Do 30. marta moguće prijavljivanje i za specijalne jedinice VS

Na veliki praznik Sretenje predsednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić saopštio je da će do kraja marta zainteresovani momci i devojke do 30. godine moći da se prijave u specijalne jedinice VS.

-Početna plata će biti između 200 i 220 hiljada dinara sa svim dodacima koja imate za dežurstva, ali tu je i najbolja oprema, uniforma, puške, vozila, najsavremenija obuka. Vi ste elita elite, vi ste udarna pesnica otadžbine. Javni poziv će trajati 60 dana. Imaćete priliku i da po povoljnim uslovima rešite svoje stambeno pitanje, jer država gradi stanove. To je fantastična prilika za mlade ljude. Imamo koncept gde ćemo razvijati vojne kampove i baze za specijalne jedinice, a fokus će prvo biti na 72. specijalnoj i 63. padobranskoj – istakao je Ministar odbrane Miloš Vučević.