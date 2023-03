Jurić: Način zaštite dece na internetu nije dovoljno dobar

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić rekao je da način zaštite dece na internetu nije dovoljno dobar i da osim policije, moraju da se uključe internet provajderi, koji imaju veću odgovornost po pitanju ovog problema.

On je rekao da su kazne blage, kao i da za neke od tih krivičnih dela može biti samo novčana kazna, što je po njemu neprihvatljivo.

"Sa druge strane, kada govorimo o samim presudama, često su iz nekih razloga na zakonskom minimumu. To su stvari koje su dodatno ohrabrujuće za ljude koji čine ovakva zlodela. Same kazne se kreću od novčanih, pa sve do 10 godina zatvora, sve u zavisnosti kako tužilaštvo proceni samo krivično delo", rekao je on.

Jurić objašnjava da su manipulacija, duga i dobra komunikacija sa decom i ucena neki od načina kako predatori dolaze do dece na internetu.

"Jako je važno da kao društvo, kao roditelji pre svega, se edukujemo, da informišemo decu, da ih upozoravamo, da se zbližimo sa decom, da oni kada imaju problem nam to kažu, jer upravo smo uradili jedno istraživanje sa decom srednje oškolskog uzrasta, i došli smo do veliki broja podataka koji govore da deca nemaju poverenja u roditelje i da im se ne poveravaju kada imaju problem na internetu" istakao je Jurić.