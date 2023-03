POGLEDAJTE SKANDALOZAN SNIMAK TUČE U SMEDEREVSKOJ ŠKOLI! Profesor oteo telefon učeniku pa nastao haos, letela i stolica! (VIDEO)

U školi u Smederevu došlo je do fizičkog obračuna između jednog učenika i profesora.

U Tehničko-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi "Despot Đurađ" u Smederevu došlo je do fizičkog obračuna između jednog učenika i profesora. Do incidenta je došlo kada je nastavnik oteo učeniku mobilni telefon koji je on koristio na času.



Jedan od učenika snimio je sukob, a sve se dešavalo na času matematike, a ovaj video se pojavio i na Tviteru.

Na snimku koji je objavljen vidi se da se sve dešava u učionici, na času matematike.

Kako se vidi na snimku, profesor stoji ispred table, u jednom trenutku se obraća grupi učenika koji su inače drugi razred, a zaitim i kreće ka jednom od njih. Sve vreme on nešto govori, ali taj deo snimka nema ton, tako da nije poznato šta priča.

U trenutku kada stiže do đaka i dalje se raspravljajući sa njim, kako se to može zaključiti na osnovu gestikulacije, otima mu telefon i kreće da se vraća ka katedri. Na snimku se vidi i grupa učenika kako sve ovo posmatra.

Tražio mobilni nazad

U isto vreme, učenik žustro ustaje za profesorom pokušavajući da vrati svoj mobilni telefon, vuče i cima profesora za ruku.

U celom ovom okršaju i otimanju oko telefona, učenik kreće da pada, ali uspeva da ostane na nogama, te nastavljaju da se guraju i otimaju. Profesor podiže prevrnutu stolicu i papire pale sa katedre u celom tom okršaju, ispravlja se, nakon čega se vidi kako učenik odguruje profesora ka tabli. Nastavnik se povlači i napušta učionicu.

Direktor: Ispitujemo ceo slučaj

Da se ovaj incident dogodio potvrdio je Miladin Vitorović, direktor škole "Despot Đurađ" u Smederevu. Kako kaže, incident se desio u ponedeljak, 27. februara.

Prema njegovim rečima, on ima informaciju da se "nešto desilo oko telefona", kao i da je profesor dao izjavu nadlaženima u školi. Takođe, dodaje, niko od učenika mu se nije požalio ovim povodom.

- Ispitujemo ceo slučaj i postupamo dalje po proceduri - rekao je Vitorović.

Slučaj za sada nije prijavljen Ministarstvu prosvete.

