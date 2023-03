Vlasnik kompanije Pink Media Group Željko Mitrović kaže da se desila eksplozijia na svetskom nivou kada je u pitanju vojna industrija.

- Bili smo vidoviti i dobro osetili trenutak. Dronovi danas predstavljaju ne samo vladare neba, nego jedno od najzanačajnijih oružja ili oruđa u svim, pa i ovim postojećim sukobima, pa i u budućim - rekao je Mitrović gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Govoreći o uspehu PR-DC on je istakao da su bili "dalekoviti" i kada je reč o spajanju drona sa konvencionalnim naoružanjem, odnosno municijom koja je prilično jeftina.

- Vi danas imate raketa koje koštaju 50.000 ili 60.000 evra koje pogode tenk na nekoliko kilomtetara, a mina košta 200 ili 250 evra, ponesemo takvih 12, poleti 10 dronova što je 120 mina i to je daleko ispod cene jedne rakete. Mnoge države su uništile svoje fabrike konvencionalnog naoružanja. Mi smo imali sreću da Krušik postoji i da to implementiramo u dron - istakao je Mitrović.

Kako je dodao, drona poprilično treba da se plaše svi ljudi koji imaju bilo kakvo iskustvo u ratnim sukobima.

Inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC Miloš Petrašinović kaže da kod njega nikada nije postojala sumnja da inžinjeri iz Srbije mogu sa svojih 10 pristiju da naprave nešto i da to neko sa ponosom to koristi u inostranstvu.

- Najveći utisak je kada odete na sajam kao što je Ajdaks, tamo imate i Ruse i Ukrajince, i Amerikance i Kineze i sve se zasniva na nekim maketama, svi obećavaju da će to da leti...Mi dolazimo iz male zemlje, makete ne možemo da izlažemo, moramo da izložimo nešto što može odmah da se proizvodi. I onda odete tamo i pokažete nešto što je tri puta bolje od prvog sledećeg. Mi smo prikazali Ika bombarder - naveo je Patrašinović.

Mitrović je istkao da su ne samo bolji i kvalitetniji u operativnim sposobnostima, već i kada je reč o ceni.

- Dva ili tri puta su jeftiniji od sličnog u kategoriji, a pritom u kategoriji nema onih koji su stvarno operativni. Puno maketa i prototipova, a samo dva koja su spremna da pritisnemo dugme i odradimo misiju. To je jedan od razloga zašto smo bili zvezde - naveo je Mitrović.

Petrašinović je istakao da je PR-DC na sajam otišao sa gotovim proizvodom.

- Nikada nismo imali ambicije da napravimo jedan proizvod, maketu, popišemo par ugovora, uzmemo par miliona i nestanemo. Naš jedini put koji smo mogli da vidimo je da predstavimo nešto što možemo da proizvedemo. Lako je napraviti jedan dron, maketu, ali napraviti 1000 dronova u jednoj godini na našim prostorima je izuzetno težak zadatak - naglasio je Petrašinović.

Mitrović je istakao da je proizvodnja samih letelica jedna priča - imamo već desetak različitih modela.

- Spoznali smo da vojne industrije nisu baš mnogo zainteresovane da budu kreativne i da oni implementiraju različita oruđa i oružja na letelice i kada smo shvatili da letelice nisu dovoljne rešili smo da budemo mi sistem integratori, koji pravimo različite pribore koji upravljaju onim što nosi letelica, daljinski naravno i to sa posebnim patentima - ukazao je Mitrović i dodao:

Došli smo i do nekih dobrih patenata oko antidžeminga, to jedna od najvećih tema, kada se dron ometa kako će se odupreti tome, kada nema GPS, da li je manuelno dovoljno ili nije...Došli smo do nečega što mislimo da je jako dobro rešenje kako da se tim ometanjima odupre, završi misiju i vrati u bazu

- Mislim da smo na pragu velike stvari, ne samo kada je IKA bombarder u pitanju, nego kada je PR-DC u pitanju zato što je sada postao brend u namenskoj industriji za koji zna ceo svet. Znali smo da će korisnici naših dronova biti namenske industrije širom sveta, ali nismo znali da ćemo morati da budemo i proizvođači oružja koje ti dronovi nose- naglasio je Mitrović.

Prema njegovim rečima, vojne industrije nisu zainteresovane da kupuju nešto što posle moraju da sklapaju, nego hoće da kupe gotov proizvod - rešili smo da to tako i izvedemo.

Osvrnuvši se na otvoreno pismo koje je uputio Zdravku Ponošu, Mitrović je rekao da se ljudi u Srbiji dele na te koji tope i uništavaju i one koji se trude da nešto naprave i proizvedu i zarade.

- Naše prvobitne ambicije su bile da se bavimo kreativnim radom na realizaciji nekih pozitivnih stvari kao što su letelice, a čija namena može biti višestruka. Odgromna je lepaza potencijalnih primena letelica. Nema ograničenja šta letelica može da nosi, već koliko može da nosi - podvukao je Mitrović.

On je objasnio da različite kategorije letelica imaju različitu nosivost i različiti domet.

- Došli smo do najboljeg odnosa između nosivosti, dometa i cene letelica. Te tri komponente su jako značajne - rekao je Mitrović.

Petrašinović je istakao da je ono što PR-DS danas radi najsličnije helikopteru, iako nisu organičeni samo na taj tip letelice.

- Kada uporedite gde bi išli helikopterom, a gde putničkim avionom jasno je da je helikopter za kraće distance. Odlučili smo se za multikoptere, letelice koje imaju više rotora, to su letelice kratkog dometa, ali omogućavaju veće mase - dodao je Petrašinović.

Kako je dodao, Ajdeks je najveći sajam vojne tenike na svetu i PR-DC je tamo ostvario maksimalan rezultat.

- Preponosan sam i malo zabrinut. Kada je o porudžbinama reč, ovog trenutka je to između 2.500 i 3.000 komada, a imamo najavu za još toliko i to svake godine. Sad moramo da vidimo šta stvarno možemo da isporučimo. Naši kapaditeti ne mogu da proizvedu više od 50 do 60 letelica mesečno, a to je do 720 letelica godišnje. Sa nekim proširenjem kapaciteta stigli bi do 1.000 ali sa velikim naporima - rekao je Mitrović.

On je naveo da se grade dodatna postrojenja koja će da omoguće da proizvedemo dovoljan broj letelica u istom vremenskom intervalu.

- Stvarno smo bili zvezde na Ajdeksu, od Sajma policije u Dubaiju nemamo ista, ni slična očekivanja. Policijski dronovi su potpuno drugačiji, ne nosimo tamo ni bombarder, ni kamikazu jer policija ima druge zahteve. Oni hoće da imaju megafon, veliku rasvetu, nosače za suzavce, da ugasi požar...Imamo letelicu koja nosi 50 kilograma i onu koja nosi 100 kilograma - dodao je Mitrović.

Petrašinović je objasnio kako je tačno PR-DC ušao u namensku industriju:

- Pre tačno godinu dana samo na sajmu upoznali šejka Muhameda bin Zajeda i tada je bio oduševljen našim dronovima. Tada je pitao da li može da se napravi da to nosi neko naoružanje. Dali su nam posle nekoliko sati zadatak šta da napravimo. Tada smo shvatili da je praveći ovakvu vrstu letelica naša obaveza da na to stavimo neko naoružanje i ponudimo to pre svega našoj vojsci, a ako to nije trenutno u skladu sa taktikom ratovanja, onda drugim vojskama u svetu - naveo je on.

Mitrović je dodao da je Bin Zajed definitivno kum IKA bombarderu.

Vlasnik kompanije Pink Media Group je rekao da je put na sajam policijske opreme u Dubaji odložio za jedan dan jer sutra šalje decu iz Zvečanske i sedam ustanova iz Beograda na zimovanje.

Mitrović je rekao da je konkurs stalno otvoren.

- Svako ko iole ima nešto pristojno u CV-u će dobiti šansu da se predstavi lično. Tragamo za ljudima. Ako su uspele druge kompanije da nađu tako veliki broj mladih, talentovanih ljudi verujem da ćemo to uspeti i mi u ovoj industriji - rekao je on i dodao da je njegova ambicija da budu otvorena još dva razvojno-istraživačka centra jedan koji se bavi digitalnim virtuelnim video tehnologijama - Leonadro i drugi iz oblasti genetskog inžinjeringa i molekularne i mikrobiologije za organsku i neorgansku hemiju.

