LJUBAV JE PROCES. NIKADA NE ZNATE KUDA ĆE VAS ODVESTI! Važno je da razumete šta znači vaša veza

Ljubav je jedna od najlepših i najkomplikovanijih stvari u životu. Kada upoznate nekoga ko vam se dopada i s kim delite zajedničke interese, osećaj je neopisiv.

U našu redakciju stiglo je pismo u kome se mlada devojka žali da nije sigurna u svoju vezu i da bi rado pitala svog partnera da li je njihov odnos „to-to, ono pravo“, kako nam je rekla. Pošto nam je prepričala problematiku mi smo pokušali da joj odgovorimo.

Evo našeg odgovora:

U ovom slučaju, taj neko je džokej i viđate se već mesec dana, ali ne svaki dan. Želite da budete sa njim češće, ali niste sigurni u svoju vezu.

Prvo što treba da shvatite jeste da je ljubav dvosmerna ulica. To znači da morate biti otvoreni i iskreni jedno prema drugom o svojim osećanjima i potrebama. Ako želite da budete sa svojim partnerom češće, recite mu to. Razgovarajte o tome kako možete prilagoditi svoje rasporede i načine da se viđate više.

Međutim, važno je da se istovremeno i razumete. Ako vaš partner ima obaveze koje mu oduzimaju puno vremena, možda neće biti u mogućnosti da se često viđate. Ovo ne znači da vas ne voli, već da ima druge obaveze koje mora da ispunjava. U takvoj situaciji, važno je da se oboje dogovorite o tome kako ćete održavati vezu, a da istovremeno ne osećate pritisak.

Takođe, važno je da razumete šta znači vaša veza. Ako vam je vaš partner rekao da ste zajedno, to znači da je veza ozbiljna. Međutim, ako još uvek niste sigurni u svoju vezu, možete se otvoreno pitati šta to znači za njega. Pitanje o vašoj vezi može dovesti do novog nivoa vaše veze, jer će vam dati jasniju sliku o vašoj poziciji u njoj.

U svakom slučaju, ljubav je proces. Nikada ne znate kuda će vas odvesti, ali to je upravo ono što je čini tako posebnom. Ako budete iskreni prema sebi i svom partneru, i ako zajedno radite na tome da održite vašu vezu zdravom i snažnom, ljubav će vas odvesti na neverovatna mesta.