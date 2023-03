PRAVO PROLEĆNO VREME, RED SUNCA, RED OBLAKA: Vremenska prognoza za sredu, 8. mart!

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za narednih sedam dana.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima i sa ređom lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, uglavnom na severu Srbije.

Vetar slab i umeren, na planinama jak, južni i jugozapadni, a najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, a najviša od 14 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 8, a najviša oko 18 stepeni.

IZGLEDI VREMENA ZA NAREDNE DANE

Prema prognozi, za narednih sedam dana, u Srbiji će od četvrtka do subote očekuje se nestabilnije vreme, sa češćom pojavom padavina - kiša i pljuskovi sa grmljavinom u četvrtak će biti učestaliji, a lokalno i obilniji u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji, a u petak u svim krajevima južno od Save i Dunava.

Maksimalna temperatura u nizijama od 16 do 20 stepeni, dok se na planinama očekuje nastavak topljenja snežnog pokrivača. U subotu se očekuje prolazno zahlađenje sa pojačanim severozapadnim vetrom i kišom, dok će na visokim planinama padati sneg. U nedelju će doći do razvedravanja. Početkom naredne sedmice biće malo do umereno oblačno, suvo i toplo, a kiša se ponovo očekuje od srede.

Autor: