STIŽE VEĆA KOLIČINA PADAVINA! RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom, moguć i mraz, evo detaljne prgonoze

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Mestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, češća i s većom količinom padavina u Vojvodini, centralnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a popodne na severu i istoku umeren do jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će biti od tri do 12 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepena Celzijusa.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme, pre podne sa sunčanim intervalima, a potom se povremeno očekuju kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, a popodne zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 12 stepeni, a najviša oko 20 stepeni.

RHMZ najavio padavine

"Promenlјivo oblačno i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 16 do 21 °S, ali nestabilno uz povremenu kišu, plјuskove i grmlјavinu očekuje se danas i sutra. Padavine će danas biti lokalno izraženije (uz količinu od 10 do 20 mm, lokalno i više) od prepodneva prvo u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne padavinska zona preko Beograda, Šumadije i Pomoravlјa će se premeštati dalјe na istok i jugoistok.

Kiša, plјuskovi i grmlјavine ujutro i pre podne sutra se očekuju prvo na jugozapadu Srbije, a zatim će se proširiti na ostatak zemlјe. Na planinama dalјe toplјenje snežnog pokrivača. Zahlađenje za 7 do 10 stepeni prognozira se za subotu kada će doći do pojačanja severozapadnog vetra, a usled pada temperature kiša će na planinama preći u sneg.

Najhladniji dan će biti nedelјa sa dnevnom temperaturom od 8 do 12 °S, ali uz prestanak padavina i delimično razvedravanje. U nedelјu i ponedelјak očekuju se i slabi jutarnji mrazevi.

Početkom naredne sedmice malo do umereno oblačno i suvo - u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Kiša se ponovo očekuje od srede", najavio je RHMZ.