DEJAN ZUKIĆ ZA LEČENJE SUGRAĐANINA: Vezista Vojvodine nagradu kompanije Mozzart donirao Milošu Ćelapu za transplantaciju koštane srži

O velikom potencijalu Dejana Zukića dugo se pričalo i svi su čekali priliku da pokaže talenat u punom sjaju. Na utakmici protiv Radnika istakao se odličnom igrom, ali je to ipak bila samo uvertira za sjajnu partiju koju je pružio na Čairu protiv Radničkog. Uz dva postignuta gola i status apsolutne zvezde meča, poneo je i epitet najboljeg igrača 24. kola Mozzart Bet Superlige. Laskavo priznanje donelo mu je i mogućnost da demonstrira svoju humanost prosleđivanjem nagrade kompanije Mozzart u iznosu od 50.000 dinara sedmogodišnjem Milošu Ćelapu kome je hitno potrebna transplantacija koštane srži.

Miloš je u maju 2021. primljen u bolnicu u Novom Sadu kada mu je nakon izvršene analize koštane srži upostavljena dijagnoza akune limfoblastne leukemije. Nakon indukcione faze lečenje je nastavljeno u UDK Tiršova gde mu je, po završetku lečenja, nakon izvršene punkcije koštane srži potvrđena remisijabolesti. U martu 2022. započeta je terapije održavanja, koja je prekidana u nekoliko navrata zbog pogoršanja i u toku koje je otkriven recidiv. Nastavak lečenja planiran je transplantacijom koštane srži u Italiji pa je potrebno u što kraćem roku prikupiti potrebna sredstva.

„Laska mi to što sam poneo epitet najboljeg igrača 24. kola, ali još više mi znači to što sam svojom igrom i golovima pomogao Vojvodini da dođe do važne pobede u Nišu. Kompaniji Mozzart se zahvaljujem na donaciji, koju ću proslediti za lečenje našeg sedmogodišnjeg sugrađanina Miloša Ćelapa i ovom prilikompozivam sve ljude dobre volje da se takođe uključe u akciju i pomognu mu da spasi svoj život, istakao je Zukić.

Kompanija Mozzart osim igrača kola, iznosom od 100.000 dinara nagrađuje i igrače meseca koji novac prosleđuju u humanitarne svrhe, pojedincu ili organizaciji po svom izboru.