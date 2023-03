Direktor Akademije za nacionalnu bezbednost prof dr. Dragan Simeunović kaže da je proizvodnja dronova u Srbiji poželjna, prvenstveno zbog nas samih i važno je početi što pre.

Kompanija PR-DC ostvarila je veliki uspeh i njihovi dronovi osvajaju svet. Ovi dronovi će po svemu sudeći ući u odbrambeni sistem zemlje, a narudžbine iz celog sveta su tolike da Željkom Mitrović mora da širi kapacitet ove kompanije.

- Jako je dobro da se kod nas pravi bilo koja vrsta oružja, da se te moderne tehnologije kod nas prave zato što imate više kao zemlja svog autonomnog, sopstvenog oružja, to manje zavisite od drugih - naveo je Simeunović gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je naveo, ako zavisite od uvoza uvek može da vas ucenjuje.

- Razne zemlje sada očajnički pokušavaju da nabave dronove, jer nisu u mogućnosti da proizvedu ili su proizvodili manje. To je jedna vrsta signala i upozorenja da i u oblasti naoružanja mora da se prati tehnologija - rekao je Simeunović.

On je istakao da je odlično da se domaća industrija tim bavi.

- Mi imamo veliko i pozitivno iskustvo kada je reč o proizvodni oružja, ali i izvozu koji doprinosi dosta budžetu - istakao je on.

Simeunović je ukazao da se dronovima može izvršiti i atentat.

- Opet pričamo o tehnologijama. Ako je teroristički vođa lociran tako što koristi telefon, preko satelita se otkriva njegova lokacija, šalje se dron koji lansira projektil i ubija ga. To se radilo više puta, prednjačili su u tome Amerikanci, a takvu tehniku poseduju i Rusi - naveo je Simeunović.

Kako je istakao, preskupo bi bilo to raditi nekog "običnog teroristu" već mora biti reč o nekom ko je zaista važan. To se radi na teritorijama zahvaćenim ratom - poput Iraka i Sirije.

- Dronom se može braniti od dronova. Na taj način čak i građani mogu braniti prilaz svom prozoru, kako od nepoželjnih posetilaca, tako i od drugih dronova. Masovnom proizvodnjom tehnologija pojeftinjuje. Važno je početi što pre. Ako domaća industrija, kao što radi Željko Mitrović hoće da ulaže u to, to je dobro. Ne razumem kritike na njegov račun. Postoje dve stvari koje čovečanstvo nikada neće iskoreniti, a to su zavist i pohlepa, a to ljudima ne dozvoljava da o drugima misle i govore dobro - istakao je Simeunović.

