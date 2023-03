EVO KAKO SU SE UPOZNALE MIRJANA I DORA - Zverski mučenu ženku labradora udomila i spasila veterinarka iz Rumenke! PONOVO MOŽE DA HODA! (FOTO)

Teško povređena trogodišnja ženka labradora, koja je krajem januara pronađena na periferiji Kikinde, sa užasnim povredama nogu, ponovo može da hoda. Da Dora ponovo stane na noge, zaslužna je njena spasiteljka i vlasnica. Kao što smo već pisali, brigu o Dori preuzela je doktorka veterinarske medicine, Mirjana Dubovečak, vlasnice Veterinarske ambulante "VetArt" iz Rumenke.

Kad je videla uznemirujuće fotografije i saznala da je neko žicom pokušao da psu odseče šape, za dr Dubovečak nije bilo dileme. Poslala je u koleginicu u Kikindu, a ona je zverski mučenu životinju preuzela oko ponoći i donela Doru u Rumenku:

- Odlučili smo se za ovu težu varijantu, za duži oporavak sa mnogo više rada oko nje. Na kraju nam se trud isplatio. Dora ponovo može da hoda- kaže dr Dubovečak i pojašnjava kako je tekao Dorin oporavak:

- Kad je doneta iz Kikinde, jedna Dorina šapa je bukvalno ostala u mojoj ruci. Nekroza je zahvatila njene šapice do te mere da su one bukvalno same otpale. Uspeli smo da sačuvamo svo moguće tkivo i zato ne mogu da kažem da smo joj šape amputirali. Odstranilli smo sve što je bilo nekrotično i nije bilo više funkcionalno. Dora sada hoda na zglobovima. Još uvek moramo da pazimo na rane, ali bi za dve do tri nedelje sve trebalo lepo da zaraste. Onda ćemo joj staviti specijalne patikice. Sunđer u patikicama će zapravo biti tampon zona između zemlje i povređenih nogu- kaže dr Dubovečak i potvrđuje da je od prvog susreta sa Dorom verovala da će joj pomoći:

- Čipovala sam je na sebe, a od tog trenutka ona boravi u našoj ambulanti. Razočarana sam što nije pronađena osoba koje je na zverski način zlostavljala psa. Nemam još uvek nikakav odgovor od policije- kaže dr Dubovečak.

Doru zlostavljala devijantna osoba

Ostajem pri tvrdnji da je to učinila devijantna osoba. Ovako nešto normalnoj osobi ne bi palo na pamet. Smatram i da bi naš Zakon o dobrobiti životinja morao rigoroznije da se primenjuje. Zakon je dobar. Problem je što se ne primenjuje- jasna je dr Dubovečak.

