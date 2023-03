KOLIKO JE OPASNA MONONUKLEOZA I KAKO SE LEČI?! Pedijatar objasnio sve o 'BOLESTI POLJUPCA': Evo zašto je MIROVANJE neophodno!

Pedijatar dr Saša Milićević rekao je za TV Pink da je mononukleoza virusna bolest koja podseća na običnu anginu, gde dete ima temperaturu koju prati oticanje limfnih žlezda.

- Dete bude malaksalo, nema apetit, jetra i slezina budu otečeni. To hvata i stariju decu. Zove se bolest poljupca, ali to može i preko čaše, flaše, znamo da klinci piju iz iste flaše. Dosta se lako prenosi. Nekada je bilo i putem sek*ualnih odnosa... - kaže on.

Mononukleoza plaši roditelje jer ona zahteva mirovanje, a tipična je za uzrast deteta koje je u tom periodu najaktivnije.

- Ona može da ostavi posledice ako se ne ''odleži'' do kraja. Ona i godinu ipo dana može da bude prenosilac. Ta osoba nekada ne zna ni da ima tu bolest. Zato je jako važno da se sve to proveri pravovremeno - priča doktor Milićević.

Kako kaže, oticanje jetre i slezine su jedan od simprtoma, i zato je preporučljivo mirovanje, kako se dete ne bi povredilo u predelu tih organa.

- Mirovanje mora biti između tri i četiri nedelje - napomenuo je doktor.

Za lečenje ne postoji posebna terapija, organizam se sam izbori, objasnio je Milićević.

Najvažnije je da ne ostanu posledice. Treba izbegavati jaku hranu, hranu sa konzervansom - priča on.

Autor: