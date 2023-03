NAJVIŠE KUĆA SE PRODA U OVOM GRADU, ZA PETAMA JE BEOGRADU: Najjeftinija koštala 1.000, a najskuplja skoro 250.000 evra

Najviše kuća prodato je u Vojvodini i to u Subotici, gde je u prošloj godini prometovano čak 1.202, dok je najskuplji dom prodat u Novom Sadu za vrtoglavih 1.054.990 evra, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda.

U Subotici je najjeftinija kuća koštala 1.000, a najskuplja 245.000 evra.

Zrenjanin i Novi Sad izdvajaju se u Vojvodini po broju prodatih kuća, dok su beogradske opštine na prvom mestu gledajući celu Srbiju. U Zrenjaninu je prošle godine prodato 841, u Novom Sadu 834, dok je u Beogradu prometovano 1.894 kuća.

Cene kuća imaju širok raspon i kretale su se od minimalnih 400 ostvarenih u više gradova u Srbiji do 5.100.000 evra u opštini Savski venac. Najjeftinija kuća u Zrenjaninu nije prešla cenu od 1.000 evra, dok je najskuplja koštala 160.000. Najjefitnija kuća u Novom Sadu prodata je za 5.000, a najskuplja za vrtoglavih 1.054.990 evra, piše novosadski Dnevnik.

Vrednost tržišta kuća u Republici Srbiji je 650 miliona evra, od toga je 243 miliona u Vojvodini, a u Gradu Beogradu 208 miliona evra. Najveći udeo u broju registrovanih ugovora o kupoprodaji kuća je u regionu Vojvodine 53 odsto, zatim Šumadije i Zapadne Srbije 21 odsto, Južne i Istočne Srbije 15 odsto, a Grada Beograda 11 odsto.

U prometu kuća u 2022. godini najviše su bile zastupljene kuće od 70 do 120 metara kvadratnih, njih 47 odsto, zatim kuća do 70 metara kvadratnih, njih 26 odsto i tako dalje. Najčešće su u prometu bili placevi površine od dva do sedam ari – 55 odsto, zatim od sedam do 12 ari – 24 odsto, preko 12 ari – 17 odsto i ispod dva ara – četiri odsto od ukupnog prometa.

U izveštaju Republičkog geodetskog zavoda promet kuća na nivou države u 2022. godini je na istom nivou kao u 2021. godini. Kada se upoređuju prethodne godine, onda je situacija drugačija.

Naime, 2022. je ostvareno 24.766 prodaja, dok je 2020. godine taj broj bio 18.737, a 2019. 17.113, što pokazuje da promet kuća u poslednje četiri godine beleži rast.

