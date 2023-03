'AKO VAS NAPADNE BESNI PAS, OVO NIKAKO NE RADITE' Dr Vučinić: I oni, poput ljudi, brzo reaguju! Otkrila ŠTA PRVO TREBA URADITI

Nakon što je čopor pasa napao trudnicu u Novom Pazaru, juče je na istom mestu napadnut čovek koji je na svu sreću prošao nepovređen. Oba slučaja dogodila su se u krugu Opšte bolnice.

Građani su zabrinuti jer ovo nisu izolovani slučajevi, čopori pasa lutalica se često mogu videti u ovom gradu.

Nameće se pitanje “Ko je zakazao u rešavanju ovog problema?”

Dr Marijana Vučinić, profesor zoohigijene na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, rekla je malo više o ovom problemu.

Vučinić tvrdi da određene rase napadaju i punih stomaka.

- Često dovodimo sve u vezu sa hranom. Psi su životinje koje idu u potragu za hranom. Da i ako su siti imaju potrebu da se obezbede za sledeći obrok. Možda zato i napadaju punih stomaka. To je ono kada jedete, pa odete da otvorite frižider i vidite da li imate još nešto za večeru. Psi reaguju isto - rekla je.

Odbrambeni prostor pasa je uska i iznosi dužinu lanca.

- On ne može da vas napada gde želi, njegova teritorija je dužina lanca i to je sužena odbrambena zona, koja se podudara sa ličnim prostorom. Postoje dva sindroma uzroka napada: to je neodgovorna samouprava i neodgovorni vlasnici. Mi ne možemo da utičemo ni na jedne ni na druge, a sve piše šta su obavezni vlasnici da urade - naglasila je Vučinić i dodala:

- Ono što se radi u zdravim društvima, jeste da iskontrolišemo ljude, tako što vlasnici novih pasa prođu škole o obuci pasa i odgovornom vlasništvu. A to je odgovornost prema psu i prema drugim licima.

Psi identično procenjuju i napadaju kao i ljudi.

- Napad se desi iznenada, može da se desi i u većem broju ljudi. Psi neće da napadaju kada je veći broj ljudi to. Pas obično napada usamljenu žrtvu. Drugačije je ponašanje. On dobro proceni, ko je tu prisutan i ko tu može da pomogne žrtvi. Potpuno identično procenjuje kao i ljudi. Dakle, ako pas napadne, treba se spustiti na nivo položaja psa. Čučnuti ne gledati psa u oči, leći skupiti ruke i pokriti glavu, oni ujedaju za noge da biste legli tako da budete onesposobljeni i imobilisani - zaključila je dr Vučinić.

