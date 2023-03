VOZAČI, OPREZ, SINIŠA OTKRIO KAKO MNOGI MAJSTORI VARAJU GRAĐANE NA TEHNIČKOM: Za boju na braniku uzimaju i 2.000 dinara?!

Vlasnici treba da vode računa gde proveravaju ispravnost svog vozila jer mnogi kontrolori izmišljaju sitnije probleme i kvarove u nameri da od vozača uzmu novac tvrdeći da su im progledali "kroz prste" i da navodno ne bi mogli da prođu.

Na društvenim mrežama građani se žale i da im na tehničkom pregledu osim 6.000 dinara naplaćuju još 1.000 dinara sa obrazloženjem da je to za pripremu dokumentacije za registraciju.

Kontrolor u jednoj beogradskoj stanici tehničkog pregleda Siniša Todorović ističe da ne postoji nikakva dokumentacija koja se dodatno plaća i ukazuje da ima zloupotreba prilikom provere ispravnosti vozila.

- Na nekim tehničkim pregledima izmišljaju neki kvar zbog kojih navodno vozači ne bi mogli da prođu tehnički, a onda se kontrolori prave da će to da im zanemare i to dodatno naplaćuju. Traže da ih časte. Kažu vozaču da ne može da prođe zbog nekog sitnijeg "češanja" na vratima, a to nije tačno. Bitno je da vrata i prozor normalno funkcionišu. Onda kažu da svetlo, navodno, nije dobro usmereno - navodi Todorović.

Objašnjava i da su sitnija oštećenja na šoferšajbni koja nisu u vidnom polju vozača dozvoljena kao i slične stvari koje ne utiču na bezbednost u saobraćaju, ali da pojedini kontrolori i to ističu kao problem. Nekada traže dodatnu doplatu i za različite presvlake na sedištima što je prema njegovim rečima potpuno besmisleno.

- Često se koristi i problem korozije, a vozači treba da znaju da ne sme biti korozije na nosećim delovima same konstrukcije vozila, a ako ima nešto sitno što nije vitalno to ne predstavlja problem. Ako je branik na primer crne boje, a vozilo crvene, to ne utiče na bezbednost saobraćaja, ali za to neki uzimaju i dodatnih 2.000 dinara prilikom pregleda - kaže Todorović.

Dešava se da kontrolor kaže "Slabije ti koči, ali progledaćemo" ili "Uspeo sam da ti izvučem izduvne gasove", a vozač sedi u čekaonici dok traje pregled i ne zna kakvi su rezultati provere pa lako poveruje.

Todorović navodi da tehnički pregled za putnička vozila može maksimalno da košta 6.000 dinara. Nije čuo da neki kontrolori naplaćuju plus 1.000 dinara za navodnu pripremu dokumentacije za registraciju, ali da je to protivzakonito.

- Ne postoji nikakva administracija koja se dodatno plaća. Tehnički pregled sa pratećom dokumentacijom i izdavanjem registracione nalepnice može maksimalno da košta 6.000 dinara. Posebno se plaća premija osiguranja, a od toga pet odsto ide tehničkim pregledima - navodi Todorović.

Na društvenim mrežama vlasnici automobila su se žalili i na neizdavanje fiskalnog računa. Todorović objašnjava da kada vozač dođe da zakaže proveru ispravnosti vozila dobija info račun koji sadrži sve stavke.

- Na tom papiru, koji su potpisale obe strane, navedena je cena tehničkog, posebno osiguranja, termin za pregled. Kada se uradi tehnički onda dobijaju fiskalni račun - dodaje Todorović.

Prema zakonu, ako vozač ne prođe prvu proveru ispravnosti, onda se naredni tehnički pregled ne plaća.

- Na popravnom se kontroliše samo ono što je bilo neispravno. Međutim, ako i tada ne prođe, nakon toga se treći put naplaćuje jer se tada radi opet kompletan tehnički pregled, dakle, novi registracioni list, novi zapisnik, novi ID broj. Vozači u tom slučaju mogu žalbu da upute samo majstoru - navodi Todorović.

Autor: