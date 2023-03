REKAO JE DA ĆE DA ME KOLJE, PLAŠIM SE ZA SEBE I SVOG SINA! Potresna priča Aleksandre Rnjak koju teroriše komšija, lažni pop

Rekao je da će da me kolje, da će da me diže u vazduh, da ako se osećam ugorženo mogu slobodno da se vratim u svoj Beograd, na Vračar odakle sam i došla. Plašim se za sebe i svog sina, a sumnjam da mi je i dva psa ubio - ovo su reči očajne Aleksandre Rnjak koja se pre tri godine sa maloletnim sinom preselila sa beogradske opštine Vračar u selo Kriva Reka kod Gornjeg Milanovca kako bi živela mirnijim životom.

Međutim, od septembra proživljava agoniju. Kako kaže, komšija od kog strepi celo selo, preti joj ubistvom, krade pse iz njene odgajivačnice, a jednom je, kako ona tvrdi, umalo ubio samostrelom psa na njene oči.

Ona je navela da ih taj komšija teroriše od početka njihovog dolaska u selo Kriva Reka.

- Sve je počelo nekoliko meseci po našem dolasku, tako što sam jedno jutro ustala i videla čoveka par metara ispred svoje terase gde ograđuje moje dvorište. Uzeo mi je nekih 7 ari placa, ogradio se pustio svoje ovce, ja sam prišla i pitala ga očemu se radi, on je meni rekao da ja nemam pojima gde je međa, tu je došlo do konflikta, policije i prvih njegovihj pretnji kao će mi zapaliti kuću, pobiti pse, oterati odatle - počela je svoju priču Aleksandra Rnjak od početka u Novom jutru sa Jovanom Jeremić za TV Pink.

Tužilaštvo je na osnovu prijave pokrenulo postupak, i to je bilo 2020. godine, navodi ona.

- To je bio okidač, okidač je uopšte bio moj dolazak u komšiluk pošto je očigledno imao ideju da uzurpira ili kupi to imanje od žene od koje sam ja kupila - kaže Rnjak.

Ona dodaje da je gospođa koja oj jprodala imanje takođe imala problem sa njim i da je i nju maltretirao, čupao međne znake ulazio u dvorište i nije htela da mu proda.

Čim je čuo da je ta žena meni prodala imanje, tačnije napravili smo ugovor o poklonu, on je otišao kod mog advokata i napravio haos, kaže ona i dodaje da je kod advokata otišao u mantiji jer se predstavlja kao monah a pri tome ima ženu i dvoje maloletne dece, što je nemoguće ako je monah.

Rnjak navodi da je pozvala geometra da je određena međa i da je zapisnik i on potpisao i tom prilikom je molio da povuče tužbu, jer je već bio osuđen za nasilje u porodici i dam u je oduzeto neko oružje.

- Imao je kućni pritvor, ja sam tada zarad komšijskog mira povukla prijavu i neko vreme je bilo mirno, mada me je pratio gde idem i salo mi je sve moguće inspekcije. To je tako trajalo do avgusta 2021. kada je njegova žena po ko zna koji put pobegla od nasilja, koje ja konstantno čujem, ona je pobegla jednog jutra i došla je kod mene na vrata- priseća se Rnjak.

Kako kaže ona je iz najbolje namere primila u kuću jer je ona bila preplašena, bila je u papučama i tada je rekla da je cele noći provel u zamrzivaču u napuštenoj kući preko puta njihove kuće.

Ona je zamolila da je odveze u neki manastir gde je boravila dva meseca.

Posle nekoliko dana pozvao je komšija i zapretio da bude li slučajno svedočila na sudu protiv njega biće u velikim problemima, priseća se ona.

- Krajem septembra iz moje odgajivačnice iz dvorišta nestaje pas. U tom momentu je moje dete kod 8 godina bilo samo kod kuće i gledalo sam čin krađe, kako komšija vuče psa i ubacuje je ga u kombi o odvozi u nepoznatom pravcu - priseća se ona dodajući da se dete tada jako istraumiralo i da je prestalo da izlazi.

- To je bilo prvi pas nakon toga mu se žena vraća i prijavljuju me da sam im pokrala neki novac. Zvali su me telefonom i počeli da prete - dodaje ona.

Kako kaže, on se na sudu predstavlja kao profesionalni vojnik, a ona je dobila informaciju da je bio u Vukovaru 1991. godine i to je sve što zna.

- Ne znam kako je neko ko je u mantiji po potrebi monah, po potrebi profesionalni vojnik - zapitala se Rnjak.

Kako je navela obraćala se policiji jedno hiljadu puta, a jednom prilikom 2021. godine službenik joj je rekao da ako se oseća nebezbedno se vrati su svoj Beograd.

- Za ove pretnje je komšija oslobođen kao i njegova nevnečana supruga, to je potvrdio viši sud u Čačku. Odgovor na žalbu od višeg suda za komšiju još čekam - dodaje ona.

Dva dana posle prvog joj nestaje drugi pas iz dvorišta, a pet dana posle toga su joj počupali ogradu uzz pretnje, za šta je proveo dva meseca u pritvoru nakon čega je oslobođen zbog toga, kako piše u obrazloženju, što se ja nisam dovoljno uplašila.

Ona navodi da je komšija u februaru 2022. nabavio samostrel, nakon čega joj nestaje treći pas, da bi 15. marta 2022. godine našla ustreljnog četvrtog psa i dodaje da se za to se trenutno vodi krivični postupak.

- On nije ubio tog psa, spasili smo ga i operisali, on je bio ranjen sa strelom u vratu - priseća se ona i dodaje da se sada čeka veštačenje jer oni trde da su upucali psa u njihom dvorištu da je pas preskočio ogradu.

Kako kaže, osnovano sumnja da je pas ustreljen u njenom dvorištu.

Nesrećna žena ne zna kako da reši probleme, obraćala se policijji i prijavljivala ugroženost maloletnog deteta i sebe, a policija neje obavestila ni Centar za socijalni rad o tome.

Kako kaže obratila se Ministarstvu za zaštitu porodice i demografiju i Centar za socijalni rad se po njihovom nalogu u ceo slučaj uključio pre dve nedelje.

Rnjak navodi da komšija nikome ne otvara vrata, ni policiji, ni komunalnoj inspekciji, ni Centru za socijalni rad.

- Ne znam da li postoji nešto neka zakonska odredba ili slično, ako sam ja došla do televizije da tražim pomoć, mislim stvarno gde živimo, o čemu se radi ovde - zapitala se nesrećna žena.