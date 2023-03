4 ZNAKA je gromobran vaše zgrade radioaktivan - uradite OVO ODMAH

Granični prelaz Bezdan postao je poprište neobičnog incidenta kada je 4. marta u automobilu hrvatskih državljana pronađena radioaktivna glava gromobrana.

Policajci su zbog izlaganja opasnom zračenju hitno prebačeni u bolnicu na pregled. Zbog ovoga se postavlja pitanje koliko su gromobrani nad našim glavama zapravo opasni i kako da prepoznaone radioaktivne



Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije saopštio je da procenjuje da se danas na teritoriji Srbije nalazi oko 570 radioaktivnih gromobrana, što je alarmantno kada uzmemo u obzir da su takvi gromobrani zabranjeni zakonom još od 2009. Godine, a rok za njihovo uklanjanje istekao je pre devet godina.

Direktorat je naveo da je više od 80 odsto takvih gromobrana i danas na krovovima i parcelama privrednih i poljoprivrednih subjekata, a ostatak na stambenim i javnim zgradama. Iako se ne savetuje da sami proveravate gromobrane i naglašava se da ih nikako ne dodirujete, ovo su neki od načina kako da znate da li je vaša zgrada pod dodatnim rizikom.

1. Živite u Beogradu ili Novom Sadu

Najveći broj radioaktivnih gromobrana nalazi se u Beogradu i Novom Sadu.

2. Živite u staroj zgradi

Ako živite u zgradama izgrađenim pre 2009. godine, posebno u starim zgradama izgrađenim nakon Drugog svetskog rata bilo bi pametno da proverite gromobrane. U svetu su radioaktivni gromobrani postavljani od 1930. godina, a povlače se od 1980.

3. Živite u blizini napuštene fabrike ili firme

Veliki deo radioaktivnih gromobrana nalazi se pri infrastrukturi starih fabrika ili privrednih subjekata koji su pod stečajem ili se više ne koriste.

Gromobrani na vašim zgradama su vidno stari ili oštećeni

Upravnik zgrade Ljubiša Banovački govorio je za emisiju “150 minuta” o tome kako da prepoznate da li imate radioaktivni gromobran na svom krovu. U obavezi profesionalnih upravnika je da se postaraju da se na zgradi nalazi gromobran u skladu sa propisima. Banovački objašnjava da starost gromobrana može ukazivati da je rizičan, ali da ne treba razmišljati samo o tome da li je gromobran radioaktivan već i da li je ispravan.

“Gromobran ne sme da bude pokidan. Mora da bude okrenut na gore. Ne sme da bude oštećen. Gromobrani imaju trake, spojnice i nosače gromobrana koji moraju biti celi. Na svake dve godine licencirane firme treba da proveravaju gromobrane i mere uzremljenje. Na šest godina ide kompletan pregled a cene novog gromobrana mogu ići i do 195.000 dinara, pri čemu taj trošak snose stanari zgrade”, kaže Banovački.

Prava adresa vam je, dakle, vaš profesionalni upravnik zgrade.

"Po pitanju gromobrana i njegovih instalacija, zadužene su određene licencirane firme koje vrše pregled. To jeste u obavezi nas profesionalnih upravnika stambenih objekata da sprovedemo te preglede i šta treba da se uradi na jednom gromobranu. Zakon je tačno definisao šta mi treba da radimo i kako sprovodimo određene procedure", rekao je Banovački.

Nikako ne dodirujte gromobrane

Profesor Ištvan Bikit podseća da su takvi gromobrani odavno zabranjeni u Srbiji, a da ih je najviše bilo u Novom Sadu i Beogradu.

- U tim gradovima sprovedene su velike akcije njihovog uklanjanja. Važno je napomenuti da je gromobran bezbedan dok je u vertikali. On tada zrači na gore, i on praktično nije opasan po stanovništvo. Međutim, kada se gromobran sruši, on počinje da zrači u svim pravcima, i upravo to je opasno. Još je i gore kada pojedinci pokušavaju sami da ga uklone - kaže profersor Bikit.

Objašnjava da je radioakivni izvor u gromobranu fizički vrlo mali i nestručnom oku faktički nevidljiv, jer mu je to potpuno nepoznato, zbog čega je ušravo i opasan.

- Radiokativni deo gromobrana je manji od prsta, i verovatno pojedinci misle da je zato bezopasan pa ga sami uklanjaju. Dešava se da radiokativni deo čak uzmu i kao suvenir nose ga sa sobom. Tako se neretko dešavalo da se na poseku, opeku. To ne treba nikako da se radi, jer kada dođe do radioaktivne opekotine ili posekotine niko neće umreti tog trenutka, nisu to toliko velike doze, ali je izvesno da će se razviti kancer. Zbog toga takva povreda može da bude fatalna - kaže on.

