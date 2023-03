ODZVONILO GARANCIJAMA NA 3 I 5 GODINA ZA BELU TEHNIKU: Evropski parlament doneo odluku koja se tiče i POTROŠAČA na Balkanu!

Evropski parlament izglasao je direktivu o zabrani ugrađenih kvarova. Bilo je 39 glasova "ZA", dok je samo jedan bio "PROTIV".

Reč je o direktivi koju je inicirala poslanica u parlamentu Biljana Borzan. Kako je rekla pregovori su trajali dugo, i bili su teški, a osim toga, postojao je i jak pritisak industrije.

"Korak smo bliže velikoj pobedi za potrošače", navela je ona na svom Tviter nalogu.

Inače, na dokumentu je radila evroposlanica Biljana Borzan iz S&D-a, koja je član tog Odobra.

Ona je upozorila da se "radi se o tzv. programiranom kvarenju uređaja, građani su primetili da onog trena kada istekne garancija za neki uređaj, on se brzo pokvari. Uprkos tome što je tehnologija uznapredovala u odnosu na šezdesete ili sedamdesete godine prošlog veka kada su kućni aparati trajali po 10 i više godina, sada je taj rok 5-6 godina ili znatno kraće. To je neodrživo što se tiče okoline jer bacamo kabasti otpad ali je to udar na potrošački džep, jer se neki aparati moraju stalno da se obnavljaju".

Konačnooo!🥳 EP odbor @EP_SingleMarket izglasao moju direktivu o zabrani ugrađenih kvarova! 39 ZA, PROTIV 1! Nakon teških pregovora, unatoč jakom pritisku industrije, korak smo bliže velikoj pobjedi za potrošače 💪💪💪 #empoweringconsumers pic.twitter.com/xgOhVXGuQD — Biljana Borzan (@BiljanaBorzan) 28. март 2023.

Podsećamo, Borzan je sprovela istraživanje koje je pokazalo kako čak 94 posto građana Hrvatske smatra kako su uređaji proizvedeni pre 20 godina trajali duže nego uređaji proizvedeni danas.

Isto tako, istraživanja su pokazala kako se najviše uređaja pokvari između druge i treće godine upotrebe, odmah nakon isteka obavezne garancije.

