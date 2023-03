Konobarima na moru i do 1.500 evra! Italija ih traži više od 50.000: Uz platu i hrana i smeštaj, ali radnika nema

Više od 60.000 radnika nedostaje samo na Jadranu. Potraga za sezonskom radnom snagom i više je nego značajna u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a ceo Mediteran ove godine, kako se procenjuje mogao bi biti u problemu, kako zbog odnosa ponue i tražnje, tako i zbog visokih zarada koje poslodavcima predstavljaju problem.

Zemlje Evrope, ali i Balkana muku muče sa nedostatkom sezonske radne snage - samo Italiji treba 50.000 radnika. Kolika je potražnja za ovim radnicima najbolje pokazuje rekordan broj oglasa, a ni zarada nije zanemarljiva - za pojedina zanimanja ide i do 3.000 evra! Konobari na moru ove sezone mog očekivati i do 1.500 evra, a uz to neretko dobijaju i smeštaj i hranu.

Prema procenama turističkog sektora, samo u Hrvatskoj će nedostajati oko 60.000 sezonaca. A prema pisanju Večernjeg lista, plate će biti nikad veće. Kuvarima se nudi između 2.500 i 3.000 evra, a konobarima od 1.200 do 1.500 evra na mesečnom nivou.

Najveći broj radnika uglavnom dolazi iz Indije, kao i iz zemalja bivše Jugoslavije.

Nedostatak sezonski radnika vidiljiv je i u Evropi. Nemačka, Hrvatska, Italija, Austrija takođe imaju problem kako popuniti sezonska radna mesta, jer se sezona ove godine vraća bez restrikcija. Popularnost za potragom radnika pokazuju rekordne brojke i veliki broj oglasa za posao.

Najtraženiji sezonski radnici u Evroopi su prodavači, konobari, kuvari, sobarice....

Sajtovi sezonskih poslova ove godine su pokazali kako su se zainteresovani mogli prijaviti na više od 200 oglasa za posao pa je tako zabeleženo više od 200.000 poseta kao i više od 1.200.000 pregleda stranica, kao i više od 7.200 prijava na oglašena radna mesta, piše Novi list.

Nije samo Hrvatska ta koja ima velik manjak sezonske radne snage. Nemačka ove godine potražuje oko 50.000 stranih radnika, Austrija oko 40.000… Sigurno je da su ove zemlje velika konkurencija u smislu privlačenja radnika što pokazuje i činjenica da je regionalni bazen radne snage, dakle, region koji obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju, već praktički ispražnjen te je sve teže doći do radnika iz ovih zemalja.

Italiji treba 50.000 radnika

U Italiji će tokom Uskrsa i proleća ove godine, zbog povećanog priliva domaćih i inostranih turista, nedostajati oko 50.000 radnika u oblasti turizma.

U Italiji je tokom prošle godine zabeleženo 400 miliona nocenja domaćih i inostranih turista, a ove godine se očekuje nastavak povoljnog trenda, uprkos nedostatku turističkih radnika, objavila je ANSA.

Poteškoce u pronalaženju osoblja u Italiji zabeležene su već godinama pre pandemije korone, ali sada postaju sve ozbiljnije u ponovnom pokretanju turizma, posebno u oblasti Romanje, Sicilije i Sardinije.

Predstavnici udruženja turističkih radnika predstavice narednih sedmica konkretne regulatorne predloge ministarki turizma Danijeli Santanke i ministarki rada Marini Elviri Kalderone, prenela je italijanska agencija.

Beču treba 55.000 radnika

Samo bečkim preduzećima će u narednih tri do pet godina biti potrebno 55.000 kvalifikovanih radnika. Rezultat analize potrebnih obrazovnih kadrova je pokazao da potražnja obuhvata sve obrazovne kadrove: od zanatlija, preko viših škola, do tehničkih i drugih fakulteta.

Istraživački institut Makam Research je ispitao 925 bečkih preduzeća, koja zapošljavaju 80.000 ljudi. Skoro jedna petina potrebnih kvalifikovanih radnika se odnosi na - zanat.

Istovremeno su, na prelazu u novu godinu, bečka preduzeća zaposlila 20 odsto više praktikanata u odnosu na prethodnu godinu. Potražnja za diplomcima tehničkih viših i visokih škola, kao i univerziteta ostaje velika.

- Potraga za kvalifikovanim radnicima je jedan od najvećih izazova za privredu. Potražnja je još više porasla. Glavni cilj je da se preduzmu mere koje će brzo i dugoročno rešiti nedostatak kvalifikovane radne snage - izjavio je Walter Ruk, predsednik Privredne komore Beča.

