RHMZ NAJAVIO MRAZ I SNEG DO 20 CM I U BEOGRADU! Povrtari u Srbiji strahuju zbog MRAZA - Ovo voće i povrće može da bude UNIŠTENO!

Nakon što je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio temperature i do minus sedam stepeni Celzijusa i formiranje snežnog pokrivača od 20 do 50 centimetara u brdsko-planinskim predelima u Srbiji, povrtari strahuju da bi mraz mogao da uništi krompir i voće u cvetu.

- U nižim predelima očekuje se sneg i formiranje snežnog pokrivača od 10 do 20 cm, osim na severozapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini - upozorava RHMZ i dodaje da se u Beogradu danas očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm.

Poljoprivrednik iz Trstenika Apostol Apostolović kaže za Kurir da je sneg i mraz bio očekivan jer smo imali blagu zimu.

- Ipak, povrtare plaši ovo vreme jer ukoliko temperatura padne više od tri stepena ispod nule, to može predstavljati opasnost za voće koje je precvetalo - breskva, kajsija... Ako temperatura bude oko nule ili jedan do dva stepena ispod, to neće predstavljati veliku opasnost. Sneg može biti opasan za voće samo ako padne onaj težak "lapavac", koji može da polomi mlade izdanke - objašnjava Apostolović i dodaje:

- Povratak zimskog vremena najveću opasnost može da predstavlja za krompir, koji može da umrzne ako je temperatura na nuli i niža. U suštini, sneg ne remeti biljke, ali niske temperature i te kako mogu da ih ugroze i da uspore razvoj voća i povrća.

Takođe, RHMZ je upozorio i na porast vodostaja na 12 reka u Srbiji i slab jutarnji mraz u drugoj polovini sedmice.

- Na Mlavi, Peku, Timoku, Jasenici i Kubršnici vodostaji će biti u većem porastu tokom 3. i 4. aprila sa mogućnošću prevazilaženja granica redovne odbrane od poplava - navodi se u hidrološkom upozorenju i dodaje da će istovremeno na Južnoj Moravi, Toplici, Veternici, Jablanici, Pustoj i Nišavi, kao i na Rasini vodostaji takođe biti u većem porastu, ali bez prevazilaženja granica redovne odbrane od poplava.

