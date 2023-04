STRUČNJAK ZA ENERGETIKU IZNEO PREDVIĐANJA ZA PORAST CENE NAFTE U SRBIJI: Od ove uredbe zavise ZNAČAJNA POMERANJA troškova

Organizacija proizvođača nafte OPEK+ su najavili dobrovoljno smanjenje proizvodnje nafte od maja do kraja 2023. godine. Dobrovoljni rezovi počeće od maja do kraja 2023. godine, objavila je Saudijska Arabija, navodeći da je to „mera predostrožnosti“ usmerena ka stabilizaciji tržišta nafte.

Taj potez dolazi na osnovu odluke Rusije da smanji proizvodnju nafte za 500.000 barela dnevno do kraja 2023. godine, rekao je zamenik premijera zemlje Aleksandar Novak.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku ispričao je šta se krije iza odluke OPEK-a da smanji proizvodnju i kakvu ulogu igra Saudijska Arabija i situacija u Ukrajini.

- Povećanje cene energenata dovešće do inflacije u svetu. Energenti su samo jedan faktor. Mnogo toga zavisi i to kako će Kina da se oporavlja tokom pandemije. Ne očekujem neke značajnije turbulencije i promene na tržištu, ali sada između Saudijske Arabije, Kine i Sirije, biće interesantno pratiti kako će se tu dešavati rast i cene energenata - rekao je Kapor.

Od čega zavisi porast cene nafte?

Na cene nafte najviše utiče dogovor između država na kom nivou i koliko barela nafte će se proizvoditi.

- U zavisnosti od ponude i potražnje formira se i cena. Polumonopoloska moć utiče takođe. Korporativno gledajući mi imamo malo manju cenu naftnih derivata u odnosu na region, tako da to zavisi od uredbe vlade i to se i dalje kod nas uređuje uredbom vlade Republike Srbije. Tako je za sada. Ja ne očekujem neka značajna pomeranja, ili ne tolika da može doći do poremećaja na tržištu - smatra Kapor.

