MINISTARKA TANASKOVIĆ O DRŽAVNOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA: Sutra kreće otkup pšenice, u petak subvencije za ratare

Subvencije po hektaru kreću od petka i javni poziv će biti otvoren do 31. maja. Mera namenjena ratarima neće čekati zatvaranje javnog poziva. Kako za “Blic biznis” kaže ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković uporedo sa prijavama, tokom trajanja javnog poziva, odvijaće se obrada, a odmah i isplata.

Ministarka najavljuje da će na sutrašnjem zasedanju Vlade Srbije osim uredbe vezane za ratare kojom će se proširiti spisak poljoprivrednika koji se mogu prijaviti za subvencije usvojiti još jednu važnu odluku. Pokrenuće se otkup 50.000 tona merkantilne pšenice preko Robnih rezervi od fizičkih lica.

- Sutra će na sednici Vlade Srbije biti doneta Uredba kojom ćemo otkupiti 50.000 tona merkantilne pšenice i to pre svega od malih gazdinstava - fizičkih lica, a preko Robnih rezervi. Otkup pšenice od fizičkih lica, registrovanih nosilaca poljoprivrednih gazdinstava biće u maksimalnom iznosu od 100 tona po gazdinstvu - kaže ministarka i navodi da su ratari višak pšenice na jednom od ranijih sastanaka iznosili kao problem.

Prijava za subvencije za mleko počela je u ponedeljak, a za ratare kreće u petak. Kao i za svaki korak do sada, vezano za eAgrar, Ministarstvo je pripremilo pisano i video upustvo kako se prijavljuje i za subvencije po hektaru. Ova upustva biće objavljena na sajtu Ministarstva uporedo sa javnim pozivom.

- U realizaciji ove mere neće se čekati kraj javnog poziva, jer se izlazi u susret ratarima da dobiju sredstva pred setvu. Kako se ko bude prijavljivao na eAgraru od 7. aprila nadalje i bude imao kompletnu dokumentaciju, ići će isplata odmah - poručila je Tanasković.

Subvencije za hektare

Kada je reč o ratarima i subvencijom vezanom za hektare, Tanasković je uvela dve nove pogodnosti. Osim što će isplata ići odmah, ona više neće biti vezana kao do sada za septembar, a kada se zatvarala baza i dobijali su samo oni koji su do tada bili upisani.

Subvencije za hektare iznose 6.000 dinara plus 3.000 dinara regresa za gorivo. Prijava za subvencije će trajati duže nego što je uobičajeno, a rok je produžen kako bi ratari imali dovoljno vremena da apliciraju, ali i oni koji se nisu do sada registrovali na eAgrar to učine, provere i ažuriraju svoje podatke u katastru, prikupe potrebnu dokumentaciju i regulišu ugovorne odnose ukoliko je potrebno.

- Do sada su poljoprivrednici dobijali subvencije po hektaru, ali sa upisom na septembar prethodne godine. Tada se zatvarala baza. Vlada će usvojiti uredbu kojom će rok biti produžen kraj marta ove godine i tako će u bazi biti obuhvaćeni i svi koji se nisu upisali prošle godine. Ovim će veći broj poljoprivrednika dobiti subvencije - kaže Tanasković.

Ona je navela i da je 17. marta donet pravilnik o poljoprivrednim kreditima koji mogu da se koriste, a Ministarstvo subvencioniše kamatu.