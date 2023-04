Povreda kolena može biti izuzetno ozbiljna, objašnjava Radojević.

Fizijatar dr Zdravko Radojević istakao je za TV Pink da su glavni uzročnici povrede kolena najčešće naglo propadanje, pucketanje, pomeranje čašice, okoštavanje i slično.

- To se dešava kada idete uz ili niz stepenice. Kvadriceps je najveći mišić koji je glavni nosilac kolena. Kada on slabi, dolazi do propadanja i klecanja kolena. Pucketanje, škljocanje i ostal pacijenti opisuju kao jutarnju tegobu, a to može biti specifićčan simptom povrede - rekao je on.

Vi osećate puckanje, i to je neprijatno više nego bolno, rekao je on, objašnjavajući da je najčešće u pitanju artroza.

- To je okoštavanje kolena, pa dolazi do pojave crvenila, a može doći i do vode u kolenu - rekao je Radojević.

Kada se voda inspunktira iz kolena, vi progledate na oči, dodao je doktor.

- To nije bolno, radi se iglom. Bezbedno je, sve se radi pod kontrolom ultrazvuka. Otok spada, bol se smanji - dodao je Radojević.

Hladne obloge su najbolja stvar, objasnio je on, dodajući da se na taj način kroz dva ili tri dana smiri upala, a ako pak do toga ne dođe, onda moramo posetiti lekara.

- Zavisi treba li rendgen, ili nešto drugo, zavisi od toga da li je škljocanje, artroza, spondiloza, okoštavanje ili nešto drugo. Svaka dijagnoza je drugačija - priča on, dodajući da je bandažiranje takođe česta pojava.

Radojević je potom pokazao nekoliko vežbi koje su poželjne kada imamo bolove u kolenima.

Autor: