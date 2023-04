MAGLA OTEŽAVA VOŽNJU: Gužve se očekuju u ovom delu dana

Saobraćaj je slabijeg inteziteta, a u drugom delu dana osetno će se pojačati na prilazima gradovima, saopštio je Auto-Moto Savez Srbije.



U prvom delu dana magla može otežavati vožnju na putevima pored reka i u planiskim predelima, gde su kolovozi uglavnom mokri, pa je opasnost od poledice i dalјe prisutna.

Prema informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Bajmok do 17. aprila od petka do nedelјe produženo je radno vreme i to od 07 do 24 časa, dok će na graničnom prelazu Bački Vinogradi radno vreme do 18. aprila biti od 07 do 22 časa.

