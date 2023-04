Predijatar dr Saša Milićević istakao je za TV Pink da oko 10.000 devojaka u Srbiji boluje od anoreksije.

Kako kaže reč "anoreksija" je ušla u naš žargon, te, kada vidimo mršavu devojku prvo to povežemo sa anoreksijom.

- To je psihički poremećaj koji ima najveću smrtnost. Uglavnom se javlja kod devojčica, ali ima i dečaka. I to nažalost često završava samoubistvom - objasnio je doktor.

Kako objašnjava u problem sa kilažom ulaze i genetski faktori, međutim, sve počinje postepeno.

- To su obično dobra deca, koja su perfekcionisti. Oni i svoju liniju žele da dovedu do idealne granice, međutim, u tome često preteraju. To kreće neprimetno, neko primeti da smo lepo smršali, pa mi nastavljamo dalje... Oni kriju od roditelja da jedu, pa kažu da su jeli kod njih. Dete se nekada isto najede pred roditeljima, pa ode da se ispovraća, što se dovodi u vezu sa bulimijom - rekao je Milićević, navodeći da je to najpre mentalni problem, a onda i fizički.

Najbolje je biti umeren, i to treba da bude naša vodilja, objasnio je pedijatar.

- Devojke na pistama su izuzetno mršave. Niko ne gleda modele garderobe, već koliko su mršave. Tu se preteruje, i onda devojčice kreću da se vode tom idejom. One se često bave i sportom, idu u teretanu, koritse laksative da bi im se svaka kost videla. One nemaju pravu viziju, i utisak da su toliko mršave - naveo je doktor.

Kako je objasnio, kada se neko susretne sa anoreksijom, najpre roditelj treba da razgovara sa detetom, a onda se uputiti kod lekara.

- Važno je primetiti da je dete u problemu. Mame često to neće da prihvate. Znate, reći će "Šta fali, bašp je vitka". Tako da lečenje često može da bude dugo, da dete završi na infuziji, da više ne može ni da se opire - rekao je pedijatar, pa se dotakao bulimije:

- Tu se deca prejedaju, pa povrate. Oni kažu da idu da operu ruke, operu zube, i izbace sve iz sebe. Želudačni sokovi mogu da naprave ozbiljne probleme, i nezdravo je. Ta situacija je nekada neprimetna - objašnjava Milićević.

Autor: