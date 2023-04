VOZAČI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Očekuju vas velike gužve na granicama, čeka se i po nekoliko sati, ali postoji ALTERNATIVA

Usled povećanog priliva vozila na graničnim prelazima Republike Srbije, mogu se očekivati gužve u saobraćaju i zadržavanja do dolaska na graničnu kontrolu, kako u putničkom tako i u teretnom saobraćaju.



Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz Republike Srbije, na Graničnom prelazu Batrovci, teretna motorna vozila čekaju oko 300 minuta, na Kelebiji i Horgošu 180 minuta, a na GP Šid zadržavanje za ovu kategoriju vozila je oko 120 minuta.



Takođe, kada su u pitanju putnička vozila, za sada nema dužih zadržavanja.

Najduže se čeka na GP Preševo, na ulazu, i to oko 40 minuta.

Napominjemo da je čekanje na izlazu iz zemlje posledica postupanja graničnih organa susednih zemalja.

Imajući u vidu pojačan intenzitet saobraćaja, apelujemo na vozače da biraju alternativne putne pravce i manje opterećene granične prelaze.

Granični prelaz Bajmok-Bačalmaš od danas do 17. aprila radi produženo i to od 7 časova pa sve do ponoći.

Prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom radi od 7 do 22 časa.



