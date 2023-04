DETALJAN CENOVNIK! Koliko košta putarina ako idete auto-putem 'Miloš Veliki', a koliko košta kroz Vojvodinu

Mnogi su već krenuli na odmor, mnogi će sutra, ali svi "podležu" novim cenama putarina koje su na snagu stupile 1. aprila.

Auto-putem "Miloš Veliki" vožnja putničkim automobilima sada košta 490 dinara, umesto 430. Motocikli će plaćati 250, umesto 220 dinara. Oni koji poseduje TAG uređaje za ENP, na toj relaciji će plaćati 465 dinara.

Poskupljenje za vozače putničkih automobila, u zavisnosti od deonice, skuplje je za 200 dinara, a na nafrekventnijim deonicama u proseku za 50 dinara.

Za deonicu puta Beograd-Niš putarina sada iznosi 1.050 dinara. Od Beograda do Čačka će umesto 470 putarina koštati 530 dinara, što je poskupljenje za 65 dinara. Do Novog Sada je skuplje 33 dinara i nova cena je 270 dinara. Do Subotice je 730.

Od Beograda do Preševa je 1.700 dinara.

Za deonicu puta Beograd-Dimitrovgrad je 1.495 dinara.

Detaljan cenovnik

Subotica-Niš istok 1780

Subotica-Preljina 1220

Beograd - Subotica 730

Subotica - Novi Sad 455

Beograd - Novi Sad 275

Novi Sad - Preljina 765

Novi Sad - Niš istok 1320

Novi Sad - Dimitrovgrad 1780

Novi Sad - Preševo 1950

Beograd-Batočina 455

Beograd-Šid 480

Beograd-Preljina 490

Beograd-Niš istok 1050

Beograd-Dimitrovgrad 1495

Beograd-Preševo 1700

Batočina-Niš istok - 520 - 595

Batočina-Dimitrovgrad - 910 - 1040

Batočina-Preševo - 1090 - 1245

