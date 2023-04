ODGOVORI NA SVE DILEME O BESPLATNIM AKCIJAMA: Evo koliko imate na računu i kako da podignete novac od dividendi

Imajući u vdu da je prošlo više od 12 godina kada su svi punoletni građani Srbije dobili besplatne akcije od države, danas se istih mnogi samo sećaju - bez detalja o tome da li su ih prodali, jesu li podizali novac od dividende, koliko bi danas mogli da imaju novca na računu i na kraju, u kojoj banci sve to mogu i da provere.

Za najveći broj građana, prava adresa za gotovo sva pitanja je Pošta. U ovoj banci možete da proverite da li, i koliko imate besplatnih akcija. Ovde možete da proverite i koliko one vrede. U Pošti možete i da prodate akcije, a sve što je potrebno jeste da tražite njihovu prodaju. Jedini potreban dokument jeste lična karta.

Treba reći i da ima građana i koji ceo posao sa besplatnim akcijama vode u svojoj matičnoj banci, a ako je tako, to je moralo da bude urađeno na njihov zahtev.

U dividendama 7.154 dinara

Po osnovu dividendi i besplatnih akcija građanima je do sada isplaćeno tačno 7.154 dinara, uključujući i najnoviju isplatu po osnovu akcija kompanija Telekom i NIS. Svi građani koji do sada nisu podizali ovaj novac, mogu jednim odlaskom u Poštu ili svoju banku i da dođu do novca.

U periodu od 2010. do 2012. oko 2,2 miliona punoletnih građana Srbije dobilo je pravo na besplatne akcije tri kompanije NIS (po pet deonica), Aerodrom Nkola Tesla (jednu deonicu) i Telekom (31 deonicu). Ove kompanije u međuvremenu su akcionarima isplaćivale i dividendu, a ukupno ona sada iznosi tačno 7. 154 dinara.

Kako do novca

Novac od dividende građani mogu da podignu na šalteru preduzeća Pošta Srbije uz obavezno pokazivanje lične karte. Dakle, sve što je potrebno jeste lično prisustvo, lična karta i usmeni zahtev za podizanje novca po osnovu dividende. I novac dobijate odmah. Građani koji nemaju račun za besplatne akcije u Pošti, novac od dividende mogu da podignu u svojoj banci.

Ono što je važno znati jeste da ukoliko podignete novac od dividende ne gubite pravo na akcije. To praktično znači da po podizanju novca od dividende, ostajete vlasnici akcija, a po osnovu kojih i nadalje imate pravo na isplatu nove dividende, što kompanije praktikuju da rade svake godine.

S druge strane, novac od akcija moguće je dobiti samo ukoliko deonice prodate, a to je moguće takođe u Pošti davanjem naloga za prodaju. Novac pritom ne dobijate odmah, već kada vaše akcije budu prodate, a tome informaciju takođe možete dobiti u Pošti.

Važno je znati da u slučaju da prodate deonice, gubite pravo i na dividendu, a ostajete i bez akcija.

Jedna akcija NIS na Beogradskoj berzi ovih dana vredi 738 dinara, a pet koliko je svaki građanin dobio pre punih deset godina, ukupno 3.690 dinara. Akcijom Aerodroma trguje se po ceni od 1.900 dinara.

