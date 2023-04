PRVOG DANA PRISTIGLO 2.000 PRIJAVA: Počelo prijavljivanje za polaganje prijemnih za specijalizovana odeljenja

Prvog dana prijavljivanja učenika za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija, kao i za umetničke srednje škole, elektronskim putem pristiglo je 2.000 prijava.

To je rekla rukovodilac grupe za srednje, opšte i umetničko obrazovanje Ministarstva prosvete Marija Krneta i dodala da se prijave podnose elektronskim putem na portalu Moja srednja škola - mojasrednjaskola.gov.rs.

- Tu se vrlo lako učenici i roditelji loguju preko naloga za esDnevnik ili za nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs. Pored ovog načina, moguće je i otići u srednju školu gde će se polagati prijemni ispit i uraditi prijava 21. i 24. aprila od 9 do 16 časova direktno u školama. Međutim, moram da pohvalim generacije osmaka koji iz godine u godinu sve više koriste usluge portala Moja srednja škola i Portala eUprava - rekla je Krneta.

Prema njenim rečima, prijemni ispiti se polažu u maju - dva vikenda od 12. do 21. maja i na njima se proveravaju posebne sklonosti i talenti učenika.

- Najveće interesovanje je za upis u IT odeljenja i sada prijave koje su krenule elektronskim putem - mi za 1120 mesta u IT odeljenjima, do sada imamo 700 prijavljenih onlajn učenika. Veliko interesovanje je ove godine i za bilingvalna odeljenja, kao i za Filološku gimnaziju. Ukupno imamo 4.605 mesta za učenike, a obično imamo oko 8.000 učenika koji su zainteresovani za upis u ova odeljenja - rekla je Krneta.

