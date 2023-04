VARLJIVO PROLEĆE: Malo toplo, malo hladno - Čubrilo objavio detaljnu prognozu do kraja meseca!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za naredne dane i najavio više sunca i postepeno otopljenje, a za vikend i do 24 stepeni.

"U četvrtak će na severu regiona biti više sunca uz pretežno suvo vreme, dok bi južnije, a posebno u brdsko-planinskom delu regiona i dalje uz dosta oblaka bilo uslova za grmljavinske pljuskove i sneg preko 1000 metara nadmorske visine. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Dnevni maksimum temperatuta biće do 18 na sunčanom severu do oko 12 u oblačnijim delovima regiona. Petak donosi još više sunca uz ređe pljuskove u planinskom delu regiona, dnevni maksimum sličan ili malo viši u odnosu na četvrtak“, navodi Čubrilo.

Vikend će biti topliji, ali nestabilan, a sledeće nedelje nas čeka osetan pad temperature.

„Za vikend će biti još toplije, ali u subotu postoji šansa za pljuskove nad većim delom Srbije i severom Crne Gore. Temperature će dostizati i 24 stepena Celzijusa. U nedelju krajem dana na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona moguća pojava grmljavinskih pljuskova i to će biti najava novog nestabilnog perioda koji počinje od ponedeljka i verovatno će trajati do četvrtka sledeće nedelje.“



„U ponedeljak će na zapadu biti svežije, ali na istoku regiona i dalje relativno toplo. Zatim svežije nad celim regionom i u sredu bi se maksimum temperatura, uz jak severozapadni vetar, mogao kretati od +7 do +14 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka za kraj aprila. Večernji proračun ECMWF-a i ICON modela za period oko 27 . aprila daje vrlo niske minimume uz vrednosti koja bi se često spuštala ispod +5 stepeni Celzijusa u nizijama, dok bi na planinama bilo uslova i za slab mraz. Nadam se da će se ti proračuni ublažiti jer ovako niska temperatura nikako ne bi odgovarala biljnim kulturama“, napominje Čubrilo.

Posle 27. aprila ponovo se očekuje toplije vreme, ističe, ali i dalje bez konkretnog otopljenja uz maksimume do oko +19 stepeni Celzijusa, ali već od 29. aprila moguće je novo pogoršanje sa kišom i pljuskovima.

„Sumirano, naredni dani donose nešto više temperature, ređe pljuskove, ali od nedelje ponovo vrlo nestabilno i svežije, a duže stabilizacije uz jače otopljenje za sada do kraja meseca nema u najavi“, piše Čubrilo uz napomenu da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela.

Autor: