Pogledajte dobro račun za telefon, možda ste žrtva prevare

Kada je jedan Beograđanin dobio račun za telefon 1.440 dinara viši nego inače, rešio je da ga dobro prouči i shvatio da je bio žrvta prevare.

Provođenje vremena na mobilnim telefonima nosi sa sobom i određene rizike. Svako od nas je bio u prilici da se sretne sa raznim oglasima koji iskaču tokom korišćenja raznih aplikacija i sajtova.

Ponekad nam traže da ostavimo podatke kako bismo se prijavili na servis sa igricama ili horoskopom, a mnogi često i ne znaju da su se običnim klikom prijavili za ovakvu vrstu usluga sve dok im ne stigne uvećani račun za mobilni telefon.

Povećanje cene ide od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara.

- Nisam znao zašto mi je račun toliko viši nego inače. Onda sam na računu video stavku "Naplata u ime i za račun drugog". Sa druge strane računa video sam da se radi o VAS servisima, moram da priznam da ne znam o čemu se radi - kaže sagovornik.

"VAS SMS", odnosno "value added service" je naziv za poruke koje se naplaćuju od strane trećih lica, a ne operatora. Brojevi sa kojih stižu te ponude obično su četvorocifreni, a njihovi vlasnici uslugu pružaju samostalno, korišćenjem servisa mobilne telefonije.

Domaći korisnici su relativno nezaštićeni od SMS zloupotreba. Kako bi imali najbolji uvid u to da li su žrtve neke SMS prevare, građani bi svakog meseca trebalo da na svom računu za mobilni telefon proveravaju stavku "ostale usluge" odnosno da li je tu došlo do povećanja troškova te da preduzmu odgovarajuće mere, rekao je za Tanjug profesor Petar Kočović.

- Kada bilo ko uoči neku takvu promenu može da se obrati nekoj od unija potrošača i dobije upute za dalje postupanje. Ja sam to obavio sam, meni je novac vraćen i nije došlo do suda. U slučaju da dođe do suda, to je često spor male vrednosti i to se vuče do besvesti - rekao je Kočović.

Komentarišući poslednji slučaj SMS prevare kada su građanima stizale SMS poruke u kojima se navodi da im je stigao paket iz pošte, Kočović ističe da je ta poruka svima stigla sa francuskog broja telefona te da postoji i ta mogućnost podmetanja broja.

- Imamo mogućnost da podmetnemo neki broj telefona, da kažemo šaljemo sa tog broja, iako sa tog broja nismo zaista poslali poruku. Poruka je bila na srpskom i jednostavno, ja sam dobio dve, tri takve poruke i nisam ih otvarao. Preporuka je da ljude ne otvaraju i ne budu znatiželjni kod poruka koje ih se ne tiču", poručio je Kočović.