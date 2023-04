Fizijatar dr Žarko Radović kaže za Pink da manjak fizičke aktivnosti, kao i dugotrajno sedenje na poslu može biti veliki problem po zdravlje.

- Kičma uvek ide u položaj koji njoj odgovara, ali nama ne odgovara. Mi uvek govorimo da moramo da se isprsimo, ramena vratimo ka nazad, a sve to, traje par sekundi. Ramena nam sama padaju, svi smo za kompjuterima, telefonima... Hodamo ulicom i čačkamo telefon... Ljudi koji dugo sede najčešće osećaju bol u vratu ili ruci - naveo je.

Frizeri takođe imaju probleme sa rukama, gde se pojavljuje probadanje, trnjenje ruke i sl.

- To je problem sa cirkulacijom.. Osobe koje dugo sede imaju spazam, ukočenpst, posebno jutarnja... To su specifični simptomi koji zavise od osobe do osobe - rekao je potom, pa se dotakao stomatologa:

- Oni imaju vrtoglavice, nesvestice, probleme sa vratom, grbicama - kaže Radović.

Kako je objasnio, člesto se pojavljuje i osteoporoza, okoštavanje, i slično.

- Imamo i situaciju sa vrmeenskim razlikama. Kada je klizanje, proklizavanje, imamo prelome butne kosti, posebno kod ljudi koji imaju osteoporozu. Kosti se lako lome, a teško zarastaju - dodao je Radović.

Dr Radović je potom pokazao nekoliko vežbi koje možemo uraditi na poslu:

